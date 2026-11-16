بسبب أزمة تونس وليبيا.. تغييرات جديدة في حكام الـVAR بمباريات الزمالك الإفريقية

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء تعديلات على تعيينات حكام تقنية الفيديو في مباراتي الزمالك بالجولتين الأولى والثانية، بعد استبعاد الحكم المغربي حمزة الفارق ومساعده حمزة النصيري من إدارة مباريات الأندية التونسية.

الجولة الأولى| الزمالك × الإفريقي التونسي :

تعيين الجابوني بير أتشو بدلًا من حمزة الفارق، ومواطنه باتريس مبيّاه بدلًا من حمزة النصيري.

الجولة الثانية | مولودية الجزائر × الزمالك :

تعيين المغربي حمزة الفارق ومواطنه حمزة النصيري لإدارة تقنية الفيديو، بدلًا من السوداني أحمد ياسر عبدالعزيز والليبي أحمد الشلماني.

وتأتي هذه التغييرات عقب تحركات الاتحاد التونسي لكرة القدم، الذي تقدم بشكوى إلى فيفا والكاف بشأن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة تونس وليبيا.

مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى .. الزمالك × الإفريقي التونسي الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 28 نوفمبر على ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الثانية .. مولودية الجزائر × الزمالك الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر على ستاد علي عمار بالجزائر.

الجولة الثالثة .. الزمالك × يانج أفريكانز الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 19 ديسمبر على ستاد هيئة قناة السويس.

الجولة الربعة .. يانج أفريكانز × الزمالك يوم الجمعة الموافق 8 يناير على ستاد آمان بتنزانيا “ غير محدد التوقيت”

الجولة الخامسة .. الإفريقي التونسي × الزمالك الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 16 يناير على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

الجولة السادسة .. الزمالك × مولودية الجزائر يوم الجمعة الموافق 22 يناير على ستاد القاهرة الدولي " غير محدد التوقيت"