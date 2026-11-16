هشام نصر: الزناتي ما زال في الصورة.. وشركة الكرة تسبق ملف المدير الرياضي بالزمالك

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن فكرة التعاقد مع مدير رياضي لم تنتهِ، مشيرًا إلى أن حسام الزناتي ما زال ضمن المرشحين، لكن هناك ترتيبًا للأولويات في الوقت الحالي، يتمثل في حسم ملف شركة كرة القدم أولًا.

الزمالك

وأوضح نصر، خلال تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، أن اختيار المدير الرياضي يرتبط بفكرة المشروع وليس بالأسماء، مؤكدًا أن النادي سيقيّم تجربة جون إدوارد من خلال كشف حساب يتضمن النجاحات والإخفاقات، على أن يستفيد أي مدير رياضي جديد من التجارب السابقة. وأضاف أن شركة الكرة تمثل أحد الحلول الحاسمة لمشاكل الزمالك، مؤكدًا أن النادي لم يوقع حتى الآن مع أي جهة استثمارية.

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى وجود رؤيتين لإدارة شركة الكرة، الأولى أن يحتفظ النادي بالمدير الرياضي وأجهزة الاستكشاف والطاقم الطبي، بينما يتولى المستثمرون إدارة المنظومة، والثانية أن يأتي المستثمرون بفريقهم الإداري والطبي بالكامل، موضحًا أن حسم هذه التفاصيل سيكون خلال المفاوضات، وفقًا لما سيقدمه كل طرف وما يمكن الاستفادة منه.