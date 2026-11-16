مصر تتصدر وأنجولا تطارد.. اشتعال الصراع على ترتيب مجموعة المنتخب قبل موقعة مالاوي

يتربع منتخب مصر الأول لكرة القدم على قمة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بعدما جمع 7 نقاط خلال أول ثلاث جولات قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مالاوي والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء 17 نوفمبر في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

مشوار منتخب مصر في التصفيات

قدم منتخب مصر بداية قوية في مشواره بالتصفيات ونجح في حصد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا قبل أن يحقق الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد ثم واصل عروضه القوية باكتساح مالاوي بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.

أنجولا تطارد الفراعنة على الصدارة

وتشتعل المنافسة على قمة المجموعة الثانية بعدما تساوى منتخب أنجولا مع مصر في رصيد النقاط، حيث يمتلك كل منهما 7 نقاط، إلا أن الفراعنة يتفوقون بفارق الأهداف بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة الثانية قبل انطلاق الجولة الرابعة كالتالي:

مصر – 7 نقاط.

أنجولا – 7 نقاط.

مالاوي – 3 نقاط.

جنوب السودان – دون نقاط.

الفراعنة يبحثون عن تعزيز الصدارة

ويدخل المنتخب المصري مواجهة مالاوي المقبلة بشعار الفوز ولا بديل عنه من أجل تعزيز موقعه في صدارة المجموعة والابتعاد عن ملاحقة منتخب أنجولا، في ظل تقارب النقاط بين المنتخبين وهو ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على بطاقتي التأهل.

ويطمح الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين ومواصلة الانتصارات خلال الجولات المقبلة من أجل حسم التأهل مبكرًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.