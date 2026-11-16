مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى .. الزمالك × الإفريقي التونسي الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 28 نوفمبر على ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الثانية .. مولودية الجزائر × الزمالك الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر على ستاد علي عمار بالجزائر.

الجولة الثالثة .. الزمالك × يانج أفريكانز الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 19 ديسمبر على ستاد هيئة قناة السويس.

الجولة الربعة .. يانج أفريكانز × الزمالك يوم الجمعة الموافق 8 يناير على ستاد آمان بتنزانيا “ غير محدد التوقيت”

الجولة الخامسة .. الإفريقي التونسي × الزمالك الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 16 يناير على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

الجولة السادسة .. الزمالك × مولودية الجزائر يوم الجمعة الموافق 22 يناير على ستاد القاهرة الدولي " غير محدد التوقيت"

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