هشام نصر: فكرة تعيين حسام الزناتي كمدير رياضي لم تنتهي.. وهذه الرؤية المستقبلية

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فكرة تعيين حسام الزناتي مديرًا رياضيًا للنادي لا تزال مطروحة، ولم تنتهِ حتى الآن، مشيرًا إلى وجود رؤية مستقبلية لدى الإدارة بشأن تطوير منظومة كرة القدم داخل القلعة البيضاء.

وقال هشام نصر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «مودرن إم تي آي»، إن مجلس إدارة الزمالك يسعى إلى ترك بصمة جيدة داخل النادي قبل انتهاء فترة توليه المسؤولية.

وأوضح أن فكرة التعاقد مع حسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي لم تُغلق، مؤكدًا أن اختيار المدير الرياضي يرتبط بالمسؤوليات والأفكار والرؤية التي سيقدمها للمنظومة، وليس بالأسماء فقط.

وأضاف نائب رئيس الزمالك أن تأسيس شركة الكرة يمثل أحد الملفات المهمة التي يمكن أن تسهم في حل أزمات النادي، مشيرًا إلى أن حسام الزناتي لا يزال ضمن الأسماء المطروحة، لكن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في ترتيب الأوضاع داخل النادي.

رؤية الزمالك لمنظومة شركة الكرة

وكشف هشام نصر عن وجود رؤية داخل نادي الزمالك بشأن مستقبل شركة الكرة، تتمثل في أن يتولى المستثمر الذي سيدخل الشركة مسؤولية الاستعانة بمدير رياضي وفريق متخصص في أعمال الاستكشاف والتعاقدات (السكاوتنج)، ضمن خطة تطوير قطاع كرة القدم ووضع منظومة إدارية وفنية أكثر تنظيمًا خلال المرحلة المقبلة.