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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصدر: الفنانة عواطف حلمي عادت إلى منزلها اليوم وحالتها مستقرة

عواطف حلمي
عواطف حلمي
أحمد البهى

كشف مصدر مقرب من الفنانة عواطف حلمي عن حقيقة تدهور حالتها الصحية وعودتها إلى العناية المركزة مرة أخرى.

ونفى المصدر ما تردد بشأن تدهور حالتها الصحية، مؤكدًا أنها غادرت العناية المركزة منذ أيام، وعادت إلى منزلها صباح اليوم، وأن حالتها الصحية مستقرة.


نجمة الخليج :

وكانت كشفت الفنانة عواطف حلمي  في لقاء مصور جمعها بموقع صدي البلد عن موقف جمعها بنجمة الخليج سعاد عبد الله خلال تصويرهما المسلسل الكويتى “ فضة قلبها أبيض ”.

وتابعت عواطف حلمي فى تصريحات مصورة لـ صدى البلد ، حيث جمعنى أول مشهد معها وجدت أنها تسألنى عن نسخة السيناريو الخاصة، خاصة وأنها لم تجدها معها كباقى الممثلين.

وأضافت عواطف حلمي قائلة: وجدت الفنانة سعاد عبد الله تسألنى “ فين نسختك يامدام ” ، فقلت لها اننى تركتها فى المنزل، وحين سألتنى عن السبب وكيف سأقوم بأداء المشهد، قلت لها إن حفظت الدور بأكمله".

وتستكمل عواطف حلمي حديثها: حين أقوم بأداء شخصية داخل عمل درامى أحرص على حفظ المشاهد كاملة قبل الذهاب الى التصوير، ولا أحتاج إلى النسخة فالحوار بأكلمه يكون قد حفر فى ذهنى.

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