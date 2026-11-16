ارتفاع القيمة المضافة للإنتاج الصناعي بالصين بنسبة 4.8% في شهر أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية صادرة، اليوم / الاثنين /، ارتفاع القيمة المضافة للإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 4.8% في شهر أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مدعومة بنمو مزدوج الرقم في قطاعي تصنيع المعدات والتصنيع عالي التقنية.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن إنتاج الصناعات التحويلية عالية التقنية ارتفع بنسبة 17.6%، في حين نما إنتاج قطاع تصنيع المعدات بنسبة 10.6%، حيث تجاوز كلاهما أداء القطاع الصناعي ككل. وارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي بنسبة 0.21% مقارنة بشهر سبتمبر.

ويُستخدم الإنتاج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الصناعية الكبرى، التي تحقق كل منها إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان (نحو 3 ملايين دولار أمريكي) من أنشطتها التجارية الرئيسية.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق.

وقال "فو لينج هوي"، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن محركات النمو الناشئة، من بينها التصنيع المتطور والتصنيع الذكي، أسهمت بأكثر من نصف الزيادة المسجلة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.

وأضاف أن التكامل الوثيق بين الابتكار التكنولوجي والتنمية الصناعية ساعد على توسيع الصناعات الناشئة وتحديث الصناعات التقليدية.