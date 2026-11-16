قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسين عيسى: مصر تستهدف جذب استثمارات صينية في الصناعة والطاقة والبنية التحتية
قرار عاجل من فرنسا بشأن بيع واستخدام الألعاب النارية وسط تصاعد الاحتجاجات
برئاسة شريف باشا.. انطلاق أول اجتماعات البرلمان لتنفيذ مخرجات "منتدى مصر 2026"
أوكرانيا تشن هجوما على جسر رئيسي في شبه جزيرة القرم
السماح لإسرائيل بدخول سيناء.. اللواء عادل عزب يكشف تفاصيل مخطط محمد مرسي
حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص
تفاصيل صادمة في إنهاء مذيع حياة طفليه عبد الرحمن وعبد الله بالطالبية
محمد صلاح يطارد أساطير القارة.. صراع مشتعل على عرش هدافي المنتخبات الأفريقية
من 1250 إلى 2250 جنيهًا في نوفمبر.. خريطة تطبيق زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية
إحباط محاولة لتهريب 9 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بأسوان
تحويلات مرورية لتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة محور أحمد شوقى بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع القيمة المضافة للإنتاج الصناعي بالصين بنسبة 4.8% في شهر أكتوبر

الصين
الصين
أ ش أ

أظهرت بيانات رسمية صادرة، اليوم / الاثنين /، ارتفاع القيمة المضافة للإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 4.8% في شهر أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مدعومة بنمو مزدوج الرقم في قطاعي تصنيع المعدات والتصنيع عالي التقنية.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن إنتاج الصناعات التحويلية عالية التقنية ارتفع بنسبة 17.6%، في حين نما إنتاج قطاع تصنيع المعدات بنسبة 10.6%، حيث تجاوز كلاهما أداء القطاع الصناعي ككل. وارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي بنسبة 0.21% مقارنة بشهر سبتمبر.

ويُستخدم الإنتاج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الصناعية الكبرى، التي تحقق كل منها إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان (نحو 3 ملايين دولار أمريكي) من أنشطتها التجارية الرئيسية.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق.

وقال "فو لينج هوي"، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن محركات النمو الناشئة، من بينها التصنيع المتطور والتصنيع الذكي، أسهمت بأكثر من نصف الزيادة المسجلة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.

وأضاف أن التكامل الوثيق بين الابتكار التكنولوجي والتنمية الصناعية ساعد على توسيع الصناعات الناشئة وتحديث الصناعات التقليدية.

بيانات رسمية ارتفاع القيمة المضافة الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

ترشيحاتنا

الأجور

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 8500 جنيه.. كيف تراقب وزارة العمل التزام الشركات بحقوق ملايين العمال؟

مؤتمر المناخ كوب 31

عضو المجلس الاستشاري للأمم المتحدة المعني بصفر نفايات: لدينا مساهمة كبرى في COP31 ويوجد زخم لضمان تحقيق المستهدفات

تليجرام

الأمن العام الأردني يعلن حجب تطبيق تليجرام في المملكة

بالصور

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد