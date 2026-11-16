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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي يسخر من وزير الحرب الأمريكي.. ويتنبأ له بمصير صادم

هيجسيث وقائد روماني
هيجسيث وقائد روماني
محمد على

سخر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بسبب تصريحه بأنه لا ينبغي تطبيق القوانين ضد الرجال الذين يحملون السيوف، مستذكراً الهزيمة الساحقة ومقتل قائد روماني نطق بعبارة مماثلة.

وفي منشور على حسابه على موقع إكس، انتقد عرقجي تمجيد هيجسيث الواضح للقوة العسكرية، مشيراً إلى المصير التاريخي للقائد الروماني الذي أدلى بهذا التصريح على الرغم من تمتعه بالتفوق العددي.

وذكّر  عراقجي هيجسيث بالحقيقة وقال :"تلقى قائد روماني في حملته الأخيرة هزيمة ساحقة رغم تفوقه العددي، 'لا تستشهد بالقوانين أمام رجال يحملون السيوف وقد قُطع رأسه بعد فراره من ساحة المعركة" .

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "الحكمة الأفضل هي: 'من لا يستطيع أن يتذكر الماضي محكوم عليه بتكراره'".

واندلع الجدل بعد أن نشر هيجسيث عبارة "توقفوا عن الاستشهاد بالقوانين أمام الرجال الذين يحملون السيوف"، إلى جانب مقطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وهو يستشهد بنفس المرجع التاريخي خلال خطاب ألقاه مؤخراً أمام المؤتمر الوطني للمحامين التابع لجمعية الفيدراليين في واشنطن.

وانتقد روبيو في خطابه المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا المؤسسات الدولية باستغلال القانون الدولي لخدمة أجندات سياسية.

وحذر من أن واشنطن سترد بقوة إذا حاولت المحكمة فرض قراراتها على مواطنين أمريكيين، مستشهدًا بمقولة منسوبة إلى القائد الروماني بومبيوس الكبير.

جاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية، التي ترفض واشنطن الاعتراف بصلاحياتها القضائية على المواطنين الأمريكيين. 

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة وبعض مسؤوليها بسبب تحقيقاتها في جرائم ارتكبها أفراد أمريكيون في أفغانستان، ومذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة إسرائيليين.

وأشار رد عراقجي التاريخي إلى مصير القائد الروماني بومبيوس في نهاية المطاف، حيث كان بومبيوس أحد أقوى القادة العسكريين في روما القديمة، وقد هُزم على يد يوليوس قيصر في معركة فرسالوس عام 48 قبل الميلاد خلال الحرب الأهلية الرومانية. 

وبعد فراره إلى مصر، اغتيل بأمر من مستشاري الفرعون الشاب بطليموس الثالث عشر، وقُدِّم رأسه المقطوع إلى قيصر.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وزير الحرب الأمريكي هيجسيث الفرعون بطليموس الثالث عشر رأسه المقطوع قائد روماني مهزوم

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