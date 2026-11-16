آسيان تستكمل توقيع مذكرة التفاهم المعززة بشأن شبكة الطاقة الإقليمية

استكملت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) توقيع مذكرة التفاهم المعززة بشأن شبكة الطاقة التابعة للرابطة (إيه بي جي) بما يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون بين دول المنطقة ويدعم جهود تطوير تجارة الكهرباء عبر الحدود.

وأفادت الرابطة - في منشور على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" اليوم الاثنين - بأن استكمال توقيع المذكرة يعكس الالتزام المشترك ببناء مستقبل أكثر ترابطًا وأمنا واستدامة لقطاع الطاقة، فضلا عن ترسيخ الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحويل الطموحات الإقليمية إلى خطوات عملية للتعاون والاستثمار.

وتوفر المذكرة إطارا أكثر تطورا لدعم إنشاء مشروعات الربط الكهربائي وتطويرها والتوسع التدريجي في تجارة الكهرباء متعددة الأطراف، من خلال تعزيز التعاون في مجالات تخطيط البنية التحتية والترتيبات المؤسسية وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، بما يشمل مشروعات خطوط نقل الكهرباء البرية وكابلات الطاقة البحرية.

وتعتمد عملية تكامل أسواق الكهرباء نهجا طوعيا وتدريجيا بما يراعي سيادة الدول واستقلالية قراراتها الوطنية، ويحترم السياسات والقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الطاقة في كل دولة من الدول الأعضاء المشاركة.

وتأتي هذه الخطوة دعما للأولويات التي حددها الاجتماع الرابع والأربعون لوزراء الطاقة بدول آسيان - الذي عقد في إطار رئاسة الفلبين للرابطة لعام 2026 - تحت شعار "معا نحو رسم ملامح مستقبلنا" والشعار الفرعي لقطاع الطاقة "معا نصوغ مستقبل الطاقة من خلال الشراكة والابتكار والقدرة على الصمود".