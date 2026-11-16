مجلس حقوق الإنسان الإيراني يدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر بغزة

أدان المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران هجوم النظام الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي أسفر عن استشهاد ستة أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.



أبرز البيان العواقب الوخيمة للهجمات المتواصلة على البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، وتدهور الأوضاع المعيشية للنازحين الفلسطينيين، وتزايد خطر الأمراض المعدية في ظل نقص المياه النظيفة والأدوية والإمدادات الطبية الأساسية.

كما دعا المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

وأكد البيان إدانته للهجوم، الذي تسبب في أضرار جسيمة للأقسام الطبية والجراحية بالمستشفى، بما يوضح مرة أخرى استمرار استهداف المرافق الطبية وتعريض حياة المرضى الذين لجأوا إلى هذه المرافق من أجل إنقاذ حياتهم للخطر المباشر.

تتمتع المستشفيات والمرضى والجرحى والعاملون في المجال الطبي بحماية خاصة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، ويجب إخضاع أي انتهاك لهذه الحماية لتحقيق مستقل وشامل.

أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة إلى تعريض الخيام التي تؤوي النازحين لخطر الغمر والتدمير.

علاوة على ذلك، فإن اختلاط المياه السطحية بمياه الصرف الصحي، ونقص مياه الشرب الآمنة، وعدم وجود مرافق للتخلص من النفايات، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الطبية قد زادت بشكل كبير من خطر تفشي الأمراض المعدية والسارية.

وبحسب التقرير الصادر في 13 نوفمبر 2026 عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد أثرت الأمطار الأخيرة على ما يقرب من 46000 أسرة وألحقت أضراراً بأكثر من 40000 مأوى.

ويشير التقرير أيضاً إلى زيادة في الحالات المشتبه بها لالتهاب السحايا، وتلوث مصادر المياه بمياه الصرف الصحي، واضطرابات في عمل المرافق الطبية، ونقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.

ويعد وضع الأطفال والرضع والنساء الحوامل وكبار السن والأفراد الذين يعانون من حالات طبية سابقة يكون أكثر إثارة للقلق بشكل كبير في ظل هذه الظروف.