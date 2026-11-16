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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على مدار 12 يوماً .. 1.15 مليون زائر من 208 دول يختتمون حكاية "الشارقة الدولي للكتاب" الـ45

على مدار 12 يوماً .. 1.15 مليون زائر من 208 دول يختتمون حكاية "الشارقة الدولي للكتاب" الـ45
على مدار 12 يوماً .. 1.15 مليون زائر من 208 دول يختتمون حكاية "الشارقة الدولي للكتاب" الـ45
أ ش أ

على مدى اثني عشر يوماً، حمل زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب حكاياتهم إلى أروقته، وعادوا منها بحكايات جديدة. فبين قارئ يبحث عن كتاب طال انتظاره، وكاتب يلتقي جمهوره، وناشر يعرض إصداراته أمام قرّاء من ثقافات مختلفة، تشكّلت ملامح الدورة الخامسة والأربعين للمعرض، التي اختتمت فعالياتها في مركز إكسبو الشارقة، بعد أن استقبلت أكثر من 1.15 مليون زائر من 208 دول، تحت شعار "من صُنع الحكايات".

وواصل المعرض تصدّره معارض الكتب العالمية على مستوى بيع وشراء حقوق النشر للعام السادس على التوالي، بعدما شهدت الدورة السادسة عشرة من مؤتمر الناشرين مشاركة 1,888 ناشراً، عقدوا 7,966 اجتماعاً مهنياً لبحث حقوق النشر والترجمة خلال يومين، بزيادة تجاوزت 140% مقارنة بالدورة السابقة، في إنجاز يعكس اتساع شبكة العلاقات المهنية التي تجمعها الشارقة في قطاع النشر، ودورها في فتح أسواق جديدة أمام الكتب والمؤلفات وتبادل الحقوق بين الناشرين من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت الدورة مشاركة 3,626 ناشراً وعارضاً من 126 دولة، قدموا 1.7 مليون عنوان، والذين حققت مبيعاتهم خلال أيام المعرض زيادة بنسبة 16% عن العام الماضي. كما شهد المعرض تنظيم 1,500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية، بمشاركة 106 كتّاب وأدباء ومبدعين من 25 دولة، إضافة إلى أكثر من 650 متعاوناً ومتطوعاً، يسّروا انتقال الجمهور بين أجنحة وفعاليات المعرض، التي تضمنت لقاءات الكتّاب والندوات الأدبية والعروض المسرحية والورش والتجارب التفاعلية.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وسوريا ومصر والأردن وباكستان والسودان قائمة الجنسيات الأكثر حضوراً في الدورة الخامسة والأربعين. وأظهرت بيانات الزوار، باستثناء طلبة المدارس، أن الفئة العمرية دون 18 عاماً استحوذت على النسبة الأكبر من الحضور بواقع 25.6%، تلتها الفئتان من 25 إلى 34 عاماً ومن 35 إلى 44 عاماً بنسبة 22.9% لكل منهما.

وتوزعت بقية الفئات العمرية على النحو التالي: من 18 إلى 24 عاماً بنسبة 14.9%، ومن 45 إلى 60 عاماً بنسبة 11.9%، ومن 60 عاماً فأكثر بنسبة 1.7%، فيما بلغ عدد طلبة المدارس الذين استقبلهم المعرض 85 ألف طالب وطالبة.

وشكل الرجال 55% من إجمالي الزوار، مقابل 45% للنساء. كما استفاد 13,824 زائراً من خدمة النقل البحري للوصول إلى المعرض، انطلاقاً من محطتي القصباء ومربى الشارقة للأحياء المائية.

مؤشرات الرضا عن تجربة المعرض

وسجل المعرض نسبة رضا بلغت 99.16% بين الزوار، كما بلغت نسبة الرضا عن مؤتمر الناشرين 98.44%، في مؤشر على تقييم المشاركين للفرص المهنية التي أتاحها المؤتمر، وما وفره من لقاءات بين الناشرين والعاملين في صناعة الكتاب.

دعم المكتبات والناشرين

وشهدت الدورة الخامسة والأربعون توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 4.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بإصدارات دور النشر المشاركة في المعرض، بما يسهم في تحديث مجموعاتها وتنويع مصادر المعرفة المتاحة لروادها.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: "يضعنا معرض الشارقة الدولي للكتاب كل عام أمام صوّرة حيّة لأثر الرؤية العميقة التي أرساها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فمن خلال المعرض نلمس قوة الكتاب في بناء مجتمعات المعرفة، وتوسيع الفضاء المشترك التي تلتقي فيه ثقافات العالم، فهنا يصل الكاتب إلى قارئ جديد، ويكتشف الطفل شغفه بالقراءة، ويجد الكاتب جمهوراً لمؤلفاته، والناشر تتسع أمامه فرص العمل، في تجسيد ملموس لمشروع الشارقة الثقافي الذي يضع الإنسان في مقدمة أولوياته".

وأضاف: "لقد رسّخ المعرض مكانته عبر سنوات من العمل والاستثمار في المعرفة وصناعة النشر، وأصبحت الشارقة وجهة يلتقي فيها القرّاء والناشرون والمبدعون من أنحاء العالم. وما نحرص عليه اليوم، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، هو أن تتطور هذه المكانة مع احتياجات القراء وتحولات صناعة الكتاب، وأن يظل المعرض قادراً على فتح آفاق جديدة أمام الأدب والفكر والإبداع، وأن يضيف إلى ما تبنيه الشارقة عاماً بعد عام".

سلطنة عُمان.. حضور ثقافي يحتفي بالتراث والإبداع

وكانت سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين، حيث قدمت برنامجاً ثقافياً وفنياً عرّف الزوار بتاريخها وتراثها وتجاربها المعاصرة في الأدب والشعر والفنون.

وشارك في البرنامج 50 ضيفاً، بينهم 41 كاتباً وشاعراً، وتضمن 16 جلسة ثقافية وست ورش للأطفال و20 عرضاً فنياً، شملت عروضاً موسيقية وشعبية من التراث العُماني، إلى جانب فعاليات للطهي. وأتاح البرنامج للجمهور لقاء نخبة من الكتّاب والشعراء العُمانيين، والتعرف إلى جوانب من المشهد الثقافي العُماني وتنوع تجاربه الأدبية والفنية.

سعيد يقطين.. تكريم لمسيرة في النقد والسرد العربي

واحتفى المعرض بالناقد والباحث الأكاديمي المغربي الدكتور سعيد يقطين، شخصية العام الثقافية للدورة الخامسة والأربعين، تقديراً لمسيرته البحثية وإسهاماته في تطوير الدراسات السردية العربية، ومشروعه المعرفي الذي جمع بين تحليل الرواية الحديثة، وإعادة قراءة التراث السردي العربي، واستكشاف التحولات التي أحدثتها التكنولوجيا الرقمية في الأدب والثقافة.

ويأتي اختيار يقطين، أحد أبرز الباحثين العرب في السرديات والنظرية الأدبية، احتفاءً بتجربة نقدية امتدت لأكثر من أربعة عقود، انشغلت بتطوير أدوات دراسة النصوص السردية، وتوسيع آفاق البحث في أشكال السرد العربي القديم والحديث، وصولاً إلى قضايا النص المترابط والأدب الرقمي ومستقبل إنتاج المعرفة وتلقيها.

حكايات تستمر بعد ختام المعرض

ومع اختتام فعاليات الدورة الخامسة والأربعين، يغادر الناشرون والكتّاب أروقة مركز إكسبو الشارقة، بينما تمضي الكتب إلى مكتبات القراء وبيوتهم ومدارسهم. وتبقى اللقاءات التي جمعت المؤلفين بجمهورهم، والتجارب التي عاشها الأطفال، والفرص التي أتاحها المعرض للناشرين، جزءاً من حصيلة دورة حملت شعار "من صُنع الحكايات"، وشارك في صنع حكاياتها قراء ومبدعون من أنحاء العالم.

زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب حكايات جديدة كتاب طال انتظاره

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