قارب إسباني يتعرض للمطاردة من قبل 4 سفن مغربية قبالة جزر الكناري

أفاد قارب شراعي إسباني بتعرضه للمطاردة من قبل أربع سفن مغربية أثناء إبحاره من قرطاجنة إلى جزر الكناري.

وتمكن طاقم القارب من تجاوز السفن بعد زيادة سرعتهم إلى تسع عقدات وإصدار نداء استغاثة.

ووفقا لصحيفة ال موندو، روى طاقم القارب الشراعي الإسباني "أم كولثوم" ، المشارك في سباق "آرك 2026" الذي انطلق في نهاية الأسبوع الماضي من قرطاجنة، على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات المعاناة التي مروا بها خلال رحلتهم إلى جزر الكناري عندما لاحقتهم في أعالي البحار عدة سفن وصفها ركابها بأنها مغربية.

وتمكن الطاقم من تجاوز المطاردين بعد زيادة سرعتهم إلى تسع عقد وإصدار نداء استغاثة، كما ورد في ملفهم الشخصي على إنستجرام.

وبحسب الرواية الصادرة عن المسؤولين عن السفينة، استمرت المطاردة قرابة نصف ساعة، وقد أجرى القبطان نداء استغاثة عامًا لتحذير السفن القريبة من الوضع.

وأخيرًا، توقفت السفن المطاردة، وتمكن القارب الشراعي من مواصلة رحلته دون أي إصابات. ورغم شعور ركابه بالارتياح، إلا أنهم ظلوا متيقظين أثناء استمرار رحلتهم.

وأتاح التدخل السريع لعدد من الأشخاص على البر تفعيل شبكة دعم، واستفسر الحرس المدني والبحرية الإسبانية عن حالة الطاقم، بينما عُرضت المساعدة من جزر الكناري لاستكمال الرحلة.

وكان لا يزال أمام السفينة حوالي ثلاثة أيام من الإبحار للوصول إلى الجزر، وقد أعرب الطاقم عن امتنانهم للدعم الذي تلقوه خلال ما وصفوه بفترة عصيبة للغاية.

ويُعدّ رالي الأطلسي لليخوت (ARC) راليًا بحريًا يُقام سنويًا في المحيط الأطلسي، وينطلق من لاس بالماس دي جران كناريا متجهًا إلى منطقة البحر الكاريبي.

وتشارك سفينة أم كولثوم (المعروفة شعبيًا باسم "أوز") في المسار المباشر، متجهةً إلى خليج رودني في جزيرة سانت لوسيا، وهي السفينة الوحيدة التي ترفع العلم الإسباني المشاركة في القسم الرابع بالمسابقة: اليخوت متعددة الهياكل.