مكتبة الإسكندرية ومركز فيصل يصدران كتاب "أعلام مصر" للمؤرخ حسن قاسم

أصدرت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، كتاب "أعلام مصر في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين) للمؤرخ حسن قاسم، ليصدر في ستة مجلدات فاخرة ضمن سلسلة (تحقيق التراث) التي يصدرها المركز.



ويُعد هذا الكتاب الموسوعي المهم استكمالاً لموسوعة المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي، المعروفة باسم (عجائب الآثار في التراجم والأخبار)، التي توقفت عند عام 1237هـ/ 1821م؛ إذ عكف المؤرخ المصري حسن قاسم لسنوات طويلة ليكمل هذه الموسوعة التاريخية ذائعة الصيت، ويستكمل الحلقة المفقودة من تاريخ مصر الحديث بعد وفاة الجبرتي،



ويتناول الكتاب عدداً كبيراً من تراجم أعلام العالم العربي، شرقًا وغربًا، ويبدأ بأحداث عام 1238ه/ 1822م، وينتهي بأحداث عام 1390هـ/ 1970م.



ويُذكر أن مركز الملك فيصل يمتلك النسخة الأصلية من مخطوط هذا الكتاب النادر، ونظرًا لأهمية تحقيقه وإصداره وإتاحته للباحثين والمهتمين، تعاون المركز مع مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي، على تحقيق المخطوط، وذلك بمعرفة الدكتور محمد عبد العال، والدكتور محمد سيد محمود، وبمراجعة نخبة من الأساتذة والباحثين من مركز الملك فيصل ومكتبة الإسكندرية.