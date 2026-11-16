شروط مالية وإدارية تعطل تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي بالزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن تراجع إدارة نادي الزمالك عن فكرة تعيين حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي للفريق، بعد خلافات بشأن آلية اختيار المسؤول الجديد والشروط المالية والإدارية المرتبطة بالمنصب.

وبحسب التقارير، ترى إدارة الزمالك أن المستثمرين في شركة كرة القدم هم الأحق باختيار المدير الرياضي الجديد، وهو ما دفعها إلى رفض فكرة تعيين حسام الزناتي خلال الفترة الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن حسام الزناتي وضع عددًا من الشروط قبل تولي المنصب، أبرزها الحصول على راتب شهري يصل إلى 600 ألف جنيه، إلى جانب تعيين فريق عمل متخصص في ملفي الاستكشاف والتعاقدات «الاسكاوتنج».

كما رفضت إدارة الزمالك، وفقًا للتقارير، المطالب المتعلقة بتوفير اعتمادات مالية لتسديد مستحقات ورواتب اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وهو ما ساهم في تعثر الاتفاق بين الطرفين.

وتأتي هذه التطورات في إطار تحركات الزمالك لإعادة تنظيم الهيكل الإداري لقطاع كرة القدم، والعمل على تحديد الصلاحيات والمسؤوليات داخل شركة الكرة، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.