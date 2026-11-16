في دورته الثانية.. مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يكرم المخرجة ساندرا نشأت

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، عن تكريم المخرجة ساندرا نشأت، ضمن فعاليات دورته الثانية لعام 2026، تقديرًا لمسيرتها السينمائية المتميزة وتجربتها الإبداعية التي قدمت من خلالها مجموعة من الأعمال التي تركت بصمة خاصة في ذاكرة السينما المصرية.

من هي ساندرا نشأت

وتعد ساندرا نشأت واحدة من أبرز المخرجات في السينما المصرية، إذ استطاعت أن تقدم تجربة سينمائية تجمع بين الرؤية الفنية الخاصة والقدرة على التواصل مع الجمهور، من خلال أعمال اتسمت بالتنوع في موضوعاتها وأشكالها الفنية، وتناولت العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية.

ومنذ بداياتها، نجحت ساندرا نشأت في أن تصنع لنفسها مسارًا سينمائيًا مميزًا، تنقلت فيه بين الكوميديا والدراما والتشويق والأكشن، وقدمت عددًا من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، من بينها «مبروك وبلبل»، و«ليه خلتني أحبك»، و«حرامية في كي جي تو»، و«حرامية في تايلاند»، و«ملاكي إسكندرية»، و«الرهينة»، و«مسجون ترانزيت»، و«المصلحة».

وتميزت تجربتها الإخراجية بالاهتمام بالتفاصيل، وبناء الشخصيات، والإيقاع السينمائي، إلى جانب قدرتها على تقديم أعمال تجمع بين المتعة البصرية والمضمون الإنساني، وهو ما منح أفلامها حضورًا خاصًا لدى الجمهور المصري والعربي.

كما امتدت تجربتها الإبداعية إلى السينما التسجيلية، التي قدمت من خلالها أعمالًا تحمل رؤى مختلفة تجاه المجتمع والواقع المصري، من بينها «شارك»، و«احلم»، و«شعب ورئيس»، لتؤكد اهتمامها بالإنسان وقضاياه، وقدرة السينما على التعبير عن تطلعات المجتمع وتحولاته.

يأتي تكريم المخرجة ساندرا نشأت في إطار حرص مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي على الاحتفاء برموز وصناع السينما المصرية، وتسليط الضوء على التجارب الفنية المؤثرة التي أسهمت في إثراء المشهد السينمائي، فضلًا عن تقدير دور المرأة في صناعة السينما وإبراز إسهاماتها الإبداعية على مدار الأجيال المختلفة.

ومن المقرر أن تقام الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، التي تحمل اسم الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت شعار «سينما تحيي الأمل.. سينما تضيء»، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين للمقاومة الشعبية الباسلة بمدينة بورسعيد، وسط برنامج فني وثقافي يحتفي بالسينما وصناعها.