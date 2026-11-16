إعلامي يكشف تفاصيل التجاوزات في عمومية سبورتنج.. اتهامات بإخفاء الأصوات واستدعاء النجدة

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل الأحداث التي شهدها اجتماع الجمعية العمومية لنادي سبورتنج، على خلفية مناقشة الميزانية وأعمال مجلس الإدارة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "شهد اجتماع الجمعية العمومية لنادي سبورتنج وقائع مؤسفة بسبب اعتماد الميزانية ومناقشة مجلس الإدارة".

وأضاف: "هناك مشاهد كشفت عن عدم حضور أعضاء مجلس إدارة النادي اجتماع الجمعية العمومية، رغم تواجدهم داخل المجمع الانتخابي وحرم مقر الجمعية".

وأوضح: "موظفة الشباب والرياضة حاولت إخفاء الأصوات أسفل الطاولة لإفشال اجتماع الجمعية العمومية، وهو ما أدى إلى طردها من جانب أعضاء النادي".

وتابع: "موظفو الشباب والرياضة انسحبوا من الجمعية العمومية بعد طردهم من النادي على هامش الأحداث التي شهدها الاجتماع".

وقال: "المستشار المشرف على الاجتماع استدعى قوات النجدة لإثبات الحالة وتوثيق ما دار خلال الاجتماع".

وأضاف: "أعضاء نادي سبورتنج اتهموا مديرية الشباب والرياضة بإفشال الجمعية العمومية وتمرير الميزانية المالية السابقة".

وأوضح: "الأعضاء طالبوا الدكتور وليد الرفاعي بالتدخل وفتح تحقيق عاجل فيما حدث خلال اجتماع الجمعية العمومية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هناك اتجاه من جانب أعضاء الجمعية العمومية لتصعيد الموقف إلى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمطالبة بالتحقيق العاجل ومحاسبة المتسببين في هذه الأحداث".