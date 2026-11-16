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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: تدريب أطباء الامتياز وطلاب الكليات الطبية بجامعة الجلالة داخل منشآت الهيئة

تدريب أطباء الامتياز
تدريب أطباء الامتياز
عبدالصمد ماهر

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعة الملك سلمان الدولية، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية والأكاديمية، وفتح آفاق أوسع للتدريب الطبي والتعليم المستمر، وتأهيل الكوادر الصحية وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية.

مثّل الهيئة العامة للرعاية الصحية في توقيع البروتوكول الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فيما مثّل جامعة الملك سلمان الدولية الأستاذ الدكتور أشرف حسين، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن بروتوكول التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية والأكاديمية، وتوسيع مجالات الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية واستدامة الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن التعاون يستهدف بناء منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل الطبي تجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

 إتاحة فرص التدريب العملي لأطباء الامتياز 

وأوضح أن أبرز بنود البروتوكول تتضمن إتاحة فرص التدريب العملي لأطباء الامتياز وطلاب الكليات الطبية وخريجيها داخل مستشفيات ومراكز ووحدات الهيئة، وفقًا للضوابط المنظمة والطاقة الاستيعابية، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر ببيئة العمل الإكلينيكي واكتساب الخبرات العملية اللازمة لممارسة المهنة، والاستفادة من الإمكانات التدريبية والسريرية المتاحة بمنشآت الهيئة في دعم العملية التعليمية والتأهيل المهني.

وأضاف أن التعاون يشمل تطوير برامج التدريب والتأهيل والتعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية والمهنية، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمتخصصين بجامعة الملك سلمان الدولية في نقل المعرفة وتطوير المهارات، فضلًا عن تبادل الخبرات العلمية والمهنية في مجالات جودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى وإدارة المنشآت الصحية والصيدلة الإكلينيكية، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسات المهنية وتطوير الأداء المؤسسي داخل المنشآت الصحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية ربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، وتعزيز التواصل بين الكوادر الأكاديمية والطبية وتبادل الخبرات والتجارب التطبيقية، بما يدعم تطوير المهارات الإكلينيكية والمهنية ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية في القطاع الصحي، وإعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات التطوير المستمر.

وأكد توجه الهيئة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والمحلية لا يقتصر على إتاحة فرص التدريب، بل يمتد إلى توظيف الخبرات العلمية والأكاديمية في تطوير الأداء وجودة الخدمات، وتعزيز سلامة المرضى وتحسين تجربة المنتفعين، بما يدعم استدامة تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل

محافظ جنوب سيناء هيئة الرعاية الصحية جامعة الملك سلمان الكوادر الصحية أطباء الامتياز مكافحة العدوى جامعة الملك سلمان الدولية

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