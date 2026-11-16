منتفعو التأمين الشامل يروون تجاربهم مع الخدمات الطبية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية

استعرض عدد من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل تجاربهم مع الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، معربين عن تقديرهم لما لمسوه من تطور في مستوى الرعاية الطبية، وتنوع الخدمات التخصصية، وكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، وحسن التعامل وسرعة تقديم الخدمة في إطار فعاليات مبادرة ''يوم للمواطن'' بمحافظة جنوب سيناء، التي أطلقها الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والمنتفعين والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم.

وأشاد المنتفعون بمستوى الرعاية والانضباط داخل منشآت الهيئة، وكفاءة الأطباء والتمريض، مستعرضين تجاربهم في الحصول على الرعاية الطبية وإجراء التدخلات العلاجية المتخصصة، ومن بينها قسطرة القلب، وما وجدوه من اهتمام وتعاون من الفرق الطبية.

وفي تجربة إنسانية أخرى، أشاد أحد المواطنين بسرعة تقديم الرعاية لنجله، بداية من الكشف والفحوصات الطبية وعرضه على تخصصات الأطفال والتخدير، وصولًا إلى إجراء الجراحة، مؤكدًا حسن التعامل والتعاون بين الأطباء وأطقم التمريض. كما استعرضت إحدى المنتفعات تجربتها مع خدمات علاج الأورام، مشيدة بإتاحة الحقن والعلاج الكيماوي داخل المحافظة، وهو ما وفر عليها مشقة السفر المتكرر إلى القاهرة للحصول على العلاج.

خدمات متابعة مرض السكري

وعبّر أحد المواطنين عن تقديره لتوافر خدمات متابعة مرض السكري لأبنائه، مشيرًا إلى انتظام حصولهم على الخدمات وتوفير الأنسولين واحتياجاتهم العلاجية، فيما استعرضت إحدى المنتفعات تجربتها مع جلسات العلاج الطبيعي، وما حققته من تحسن ملحوظ في قدرتها على الحركة بعد معاناتها من آلام بالكتف.

وأشاد منتفعون آخرون بمستوى الاستقبال والتعامل داخل منشآت الهيئة، وبخدمات رضا المنتفعين وحرص فرق العمل على متابعة المرضى والتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مؤكدين أهمية هذه المتابعة في تعزيز التواصل مع المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمة.

وتضمنت الشهادات إشادات بخدمات متابعة الأمراض المزمنة وصرف العلاج، وكفاءة الأطباء والتمريض، إلى جانب خدمات طب الأسنان، واختبارات الذكاء والتوحد للأطفال، وما وجده المنتفعون من حسن تعامل واهتمام من الفرق الطبية والمتخصصة.

الحصول على الفحوصات والتحويل

واستعرض أحد المنتفعين تجربته في الحصول على الفحوصات والتحويل إلى إحدى منشآت الهيئة بعد شعوره بأعراض صحية، مشيدًا بسرعة استكمال الفحوصات والأشعة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، فيما أكد منتفع آخر أن مستوى الأداء وتيسير الحصول على الخدمات الصحية شهدا تطورًا كبيرًا مقارنة بأي فترة سابقة.

وعكست الشهادات عددًا من التطلعات والمقترحات التي طرحها المنتفعون لمواصلة تطوير الخدمات الصحية والتوسع فيها، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات. وأكدت هذه التجارب أهمية مبادرة ''يوم للمواطن'' في تعزيز التواصل المباشر مع المنتفعين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في تقييم جودة الخدمات والمشاركة في تطويرها، كما أبرزت الأثر الملموس للتوسع في الخدمات الطبية والتخصصية بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء في حياة المواطنين، ودوره في تيسير حصولهم على رعاية صحية متكاملة بالقرب من أماكن إقامتهم.