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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليون يبدي أسفه لتوقيت رحيل المدرب باولو فونسيكا إلى سبورتينج لشبونة

ليون
ليون
مجدي سلامة

أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء أن مدربه باولو فونسيكا سيغادر الفريق لينضم إلى سبورتينج لشبونة.

وفي بيان رسمي، أعرب النادي -الذي توج بلقب الدوري الفرنسي سبع مرات- عن أسفه لرحيل فونسيكا، "لا سيما وأن توقيت المغادرة يأتي في منتصف الموسم".

وأوضح ليون أن فونسيكا، الذي تولى منصبه في يناير 2025، تلقى عرضاً من سبورتينغ لشبونة عقب انفصال النادي البرتغالي عن مدربه روي بورخيس هذا الأسبوع.

وكان فونسيكا ألمح إلى إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي، وذلك عقب فوز ليون على أنجيه بنتيجة 2-0 يوم الأحد الماضي.

ويعيش ليون حالياً فترة مميزة، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد تسع جولات، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر باريس سان جيرمان.

وذكر ليون في بيانه: "بالنظر إلى رغبته التي عبر عنها بوضوح، رأت الإدارة أن استمرار علاقة العمل -في ظل عدم القدرة على ضمان الالتزام الكامل الضروري لنجاح المشروع- لا يصب في مصلحة النادي".

وأضاف النادي: "في مثل هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، يرى أولمبيك ليون أنه يجب على الجميع داخل النادي التحلي بالالتزام التام والتركيز الكامل على تحقيق أهداف الفريق".

أعلن نادي ليل أن خورخي ماسييل سيتولى المسؤولية مؤقتاً حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك لحين تعيين بديل لفونسيكا. 

وسيقود ماسييل الفريق في مواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الدوري الأوروبي يوم الخميس، تليها مباراة خارج الديار أمام بريست في الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وذكر النادي أن سبورتينج سيدفع تعويضاً قدره خمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار) مقابل إنهاء عقد فونسيكا قبل موعده، حيث كان من المفترض أن يستمر العقد حتى نهاية يونيو 2027.

ويحتل سبورتينغ حالياً المركز الثالث في الدوري البرتغالي، بفارق تسع نقاط عن المتصدر بورتو، بينما حقق في دوري أبطال أوروبا ثلاثة انتصارات من أصل أربع مباريات.

سبق لفونسيكا الفوز بكأس السوبر البرتغالي مع بورتو في عام 2013، وكأس البرتغال مع براجا في عام 2016. كما تولى تدريب شاختار دونيتسك، حيث حقق معه ثلاث ثنائيات (الدوري والكأس) في أعوام 2017 و2018 و2019، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوكراني عام 2017.

بعد ذلك، قاد المدرب البرتغالي نادي روما الإيطالي بين عامي 2019 و2021، قبل أن ينضم إلى ليل في يونيو 2022؛ وهناك نجح في بناء واحد من أفضل الفرق الهجومية والأكثر فاعلية في فرنسا، رغم اعتماده على ميزانية محدودة.

وفي الآونة الأخيرة، لم يحقق فونسيكا النجاح المأمول مع ميلان، حيث اكتفى بتحقيق 12 فوزاً فقط خلال 24 مباراة خاضها الفريق في مختلف المسابقات.

باولو فونسيكا ليون سبورتينج لشبونة

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