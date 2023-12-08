سيارة كسر زيرو 2023 بأقل سعر في مصر

ظهرت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات الالكترونية الشهيرة المتخصصة في هذا الامر، حيث تباع هذه النسخة تحت حالة "كسر الزيرو"، وبمعنى الفبريكا من الداخل والخارج.

وتأتي السيارة شيري اريزو 5 بعدد من التجهيزات ومنها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بالاضافة إلى ريموت تحكم، سنتر لوك، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، فرش قماش للمقاعد مع تحكم يدوي في اوضاع الجلوس.

شيري اريزو 5 2023

وتضم السيارة اريزو 5 موديل 2023، انذار مانع للسرقة، مثبت سرعة، جنوط رياضية، مع حساسات ركن خلفية، ووسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي.

شيري اريزو 5 2023

تعتمد السيارة شيري اريزو 5 2023 "كسر زيرو" والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، مع محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة قدرها 114 حصان، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى زمن تسارع يقدر بـ 11.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر.

شيري اريزو 5 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما يصل استهلاكها من الوقود بنسبة 7 لترات لكل 100 كيلومتر، وتأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 2670 مم للطول الكلي لقاعدة العجلات، وبنسبة طول كلي للسيارة بلغت 4572 مم، و 1825 مم للعرض، وبارتفاع كلي 1482 مم.

سعر السيارة شيري اريزو 5 2023 "كسر زيرو"

تباع السيارة شيري اريزو 5 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت حالة "كسر الزيرو" بسعر يبلغ 550 الف جنيه.