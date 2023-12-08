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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى سيارة اوبل في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

اوبل موكا 2024 
اوبل موكا 2024 

شهدت السيارة اوبل موكا 2024 زيادة سعرية جديدة قدرها 100 الف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد هذه السيارة هي ارغلى طرازات علامة اوبل الالمانية في مصر، حيث تبدأ اسعارها رسميًا من مليون و419 ألف و990 جنيه.

اوبل موكا 2024 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة اوبل موكا 2024 بعد زيادات ديسمبر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

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اوبل موكا 2024 

مواصفات اوبل موكا 2024 

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار.
  • زمن تسارع يبلغ 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.
  • استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • محرك تيربو سعة 1200 سي سي.
  • القوة الاجمالية للمحرك 130 حصان.
  • عزم الدوران 230 نيوتن متر.
اوبل موكا 2024 

ابعاد وقياسات اوبل موكا 2024 

 

  • طول السيارة 4.15 متر.
  • عرض السيارة 1.98 متر.
  • ارتفاع السيارة 1.53 متر.
  • قاعدة عجلات طول 2.55 متر.
  • الوزن الكلي 1295 كيلوجرام.
  • سعة تخزين خلفية 350 لتر.
اوبل موكا 2024 

اسعار اغلى سيارة تقدمها اوبل في مصر "موكا" 2024 

 

الفئة الأولى اوبل موكا 2024 بسعر مليون و419 ألف و990 جنيه بدلاً مليون و319 ألف و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل موكا 2024 بسعر مليون و519 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و419 ألف و990 جنيه.

اوبل موكا تقنية الفار أوبل موكا 2024 اسعار اغلى سيارة تقدمها اوبل

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