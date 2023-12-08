أغلى سيارة اوبل في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

شهدت السيارة اوبل موكا 2024 زيادة سعرية جديدة قدرها 100 الف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد هذه السيارة هي ارغلى طرازات علامة اوبل الالمانية في مصر، حيث تبدأ اسعارها رسميًا من مليون و419 ألف و990 جنيه.

اوبل موكا 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة اوبل موكا 2024 بعد زيادات ديسمبر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

اوبل موكا 2024

مواصفات اوبل موكا 2024

ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار.

زمن تسارع يبلغ 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

محرك تيربو سعة 1200 سي سي.

القوة الاجمالية للمحرك 130 حصان.

عزم الدوران 230 نيوتن متر.

اوبل موكا 2024

ابعاد وقياسات اوبل موكا 2024

طول السيارة 4.15 متر.

عرض السيارة 1.98 متر.

ارتفاع السيارة 1.53 متر.

قاعدة عجلات طول 2.55 متر.

الوزن الكلي 1295 كيلوجرام.

سعة تخزين خلفية 350 لتر.

اوبل موكا 2024

اسعار اغلى سيارة تقدمها اوبل في مصر "موكا" 2024

الفئة الأولى اوبل موكا 2024 بسعر مليون و419 ألف و990 جنيه بدلاً مليون و319 ألف و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل موكا 2024 بسعر مليون و519 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و419 ألف و990 جنيه.