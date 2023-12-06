أفضل سعر لـ أوبل فيكترا في السوق المصري

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.
مواصفات السيارة اوبل فيكترا موديل 1996
تتوفر السيارة أوبل فيكترا موديل 1994 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.
سعر السيارة اوبل فيكترا موديل 1996 في سوق المستعمل
تبدأ أسعار السيارة اوبل فيكترا موديل 1994 في سوق المستعمل من 150 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
قياسات وأبعاد السيارة أوبل فيكترا موديل 1996
الطول الكلي: 4.480 متر
العرض الكلي: 1.710 متر
الارتفاع الكلي: 1430 متر
قاعدة العجلات: 2.800 متر
وزن السيارة: 1185 كيلومتر
سعة خزان الوقود: 45 لتر