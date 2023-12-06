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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن مواصفات AMG CLE53 الجديدة

مرسيدس تكشف عن مواصفات AMG
مرسيدس تكشف عن مواصفات AMG CLE53 الجديدة

دمجت مرسيدس بنز في وقت سابق من هذا العام سيارتي الكوبيه من الفئة C والفئة E في سيارة جديدة تحمل اسم CLE. أطلقت يوم الثلاثاء نسخة أكثر توجهاً نحو الأداء تسمى Mercedes-AMG CLE53، ومن المقرر أن يتم طرحها للبيع في الولايات المتحدة في وقت ما في عام 2024.

مرسيدس تكشف عن مواصفات AMG CLE53 الجديدة

المواصفات الفنية

تأتي السيارة بمحرك M256M المعزز بشاحن توربيني سعة 3.0 لتر من AMG. إنه يولد 443 حصانًا و 413 رطلًا قدمًا من عزم الدوران الذي يمكن أن يقفز إلى 443 رطلًا قدمًا من الالتواء لمدة 12 ثانية بفضل وظيفة التعزيز الزائد. 

 

تقدر مرسيدس أن CLE53 يمكن أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة من حالة توقف تام خلال 4.0 ثوانٍ نظيفة. السرعة القصوى محددة إلكترونياً بـ 155 ميلاً في الساعة.

 

يتميز المحرك بغرف احتراق محسنة، وقنوات مدخل ومخرج معاد تصميمها، وحلقات مكبس جديدة، وحقن محسّن. يزيد الشاحن التوربيني لغاز العادم الأكبر حجمًا من قوة الدفع إلى 22 رطل لكل بوصة مربعة، ويعمل جنبًا إلى جنب مع الضاغط الكهربائي الإضافي الجديد. كما أنها تحتوي على مولد تشغيل متكامل من الجيل الثاني، وهو مكون حيوي لنظام السيارة الهجين الخفيف بجهد 48 فولت.

مرسيدس تكشف عن مواصفات AMG CLE53 الجديدة

يقوم محرك CLE53 بتوجيه القوة من خلال ناقل الحركة AMG SpeedShift TCT 9G، والذي يغذيها بنظام الدفع الرباعي القياسي AMG Performance 4MATIC+، تأتي قوة التوقف من مكابح أمامية مقاس 14.6 بوصة مع ملاقط بأربعة مكابس ومكابح خلفية مقاس 14.2 بوصة مع مكابس عائمة بمكبس واحد.

 

يأتي CLE53 قياسيًا مع توجيه المحور الخلفي، ويمكن أن تدور العجلات الخلفية حتى 2.5 درجة في الاتجاه المعاكس للعجلات الأمامية بسرعات تصل إلى 60 ميلاً في الساعة. إنهم يدورون بالتوازي مع الجبهات بسرعات تزيد عن 60 ميلاً في الساعة لتعزيز الاستقرار.

مرسيدس تكشف عن مواصفات AMG CLE53 الجديدة

يتميز CLE53 بتصميم فريد يتجاوز الأنف والمؤخرة الجديدة. أعطت AMG الرفارف الأمامية والخلفية الكوبيه أوسع، مما زاد من عرض المسار بمقدار 2.3 و 3.0 بوصة على التوالي. وتتميز الواجهة الأمامية بشبكة Panamericana ذات الشرائح العمودية الخاصة بالعلامة التجارية، وفتحة مركزية سفلية واسعة، ومدخلين للهواء في الخارج مع مصابيح أمامية LED في الأعلى.

 

تتميز السيارة بجزء خلفي رياضي تمامًا مع أنابيب العادم الأربعة المستديرة، وهي تقع أسفل المصابيح الخلفية LED المكونة من جزأين مع مبيتات ثلاثية الأبعاد متصلة بعنصر تصميم أحمر داكن. تعتبر العجلات مقاس 19 بوصة قياسية، ولكن تتوفر اختيارية مقاس 20 بوصة كإضافات اختيارية.

 

توفر حزمة AMG Performance Studio الاختيارية للسيارة الكوبيه جناحًا خلفيًا أكثر وضوحًا على صندوق السيارة ومشتت خلفي بين أنابيب العادم. ستتوفر أيضًا باقتان AMG Night وحزمتان AMG Carbon Fiber.

مرسيدس M256M CLE53 amg Mercedes-AMG الكوبية

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