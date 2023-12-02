أوبل تقدم نسختها الكهربائية أسترا سبورتس Tourer .. اعرف السعر

كشفت شركة أوبل الالمانية عن احدث اصداراتها، وهي النسخة أسترا سبورتس Tourer، والتي تأتي باطلالة الـ"كومبي"، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها، ولعل من أبرز ما يميز هذه النسخة إلى جانب تصميمها، هي طبيعة عملها والتي تستند على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية.

تأتي السيارة اوبل أسترا سبورتس Tourer بتصميم كومبي، مع طول اجمالي يبلغ 4.64 متر، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 516 إلى 1.553 لتر، بينما تأتي من الخارج بمصابيح حادة الشكل تتسم بالشراسة، مع جنوط رياضية، وسقف مختلف عن اللون الخارجي.

اوبل أسترا سبورتس Tourer

وتحتوي اوبل أسترا سبورتس Tourer على حساسات حركة، وكاميرا، مع نظام صوتي ترفيهي داخلي، وانظمة حماية تتضمن وسائد هوائية عالية، وحزمة من انظمة المكابح، بالاضافة إلى وجود شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايات كهربائية.

اوبل أسترا سبورتس Tourer

القدرات الفنية للسيارة اوبل أسترا سبورتس Tourer

تستمد السيارة اوبل أسترا سبورتس Tourer قوتها من محرك كهربائي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 115 كيلووات اي ما يعادل 156 حصانا، وبذلك تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 170 كيلومتر في الساعة، مع بطارية سعة 54 كيلووات في الساعة، ومدى للسير يصل لـ 413 كيلومتر.

اوبل أسترا سبورتس Tourer

سعر اوبل أسترا سبورتس Tourer عالميًا

تقدم السيارة أسترا سبورتس Tourer بسعر عالمي يبلغ 43.490 يورو أي ما يعادل بالعملة المصرية نحو 1.343.000 جنيه.