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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أوبل جراند لاند 2024 الجديدة

اوبل جراند لاند 2024
اوبل جراند لاند 2024

تقدم شركة أوبل الألمانية، العديد من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، مثل النسخة كورسا من فئة الهاتشباك، والكروس اوفر مثل كروس لاند، بالاضافة إلى السيارة الرياضية موكا، وصاحب هذا الموضوع هي النسخة جراند لاند 2024.

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وشهدت قائمة أسعار سيارات أوبل باقة من الزيادات الجديدة، ومنها السيارة جراند لاند 2024، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة إجمالية قدرها 100 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV.

اوبل جراند لاند 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة اوبل جراند لاند 2024 في السوق المصري بعد زيادات ديسمبر الجديدة، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

 

القدرات الفنية للسيارة اوبل جراند لاند 2024
 

  • تحتاج السيارة اوبل جراند لاند 2024 مدة زمنية قدرها 8.6 ثانية فقط، للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.
     
  • تقدر السرعة القصوى للسيارة بـ 200 كيلومتر في الساعة.
اوبل جراند لاند 2024
  • تستخدم السيارة محرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر.
  • يمكن لمحرك السيارة انتاج 163 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.
اوبل جراند لاند 2024

أسعار السيارة أوبل جراند لاند 2024 الرسمية في مصر بعد زيادات ديسمبر 

 

الفئة الأولى أوبل جراند لاند 2024 بسعر مليون و699 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و599 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل جراند لاند 2024 بسعر مليون و799 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و699 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة اوبل جراند لاند 2024 بسعر مليون و899 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و799 ألف و990 جنيه.

اوبل جراند لاند 2024
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