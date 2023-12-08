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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 100 ألف جنيه.. أسعار أوبل كورسا 2024 الأرخص في مصر

اوبل كورسا 2024
اوبل كورسا 2024

شهدت السيارة أوبل كورسا 2024 زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر ديسمبر، حيث ارتفعت جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، بقيمة اجمالية قدرها 100 الف جنيه، وعلى الرغم من تلك الزيادة، تبقى هذه النسخة أرخص إصدارات العلامة التجارية الألمانية في مصر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث اسعار اوبل كورسا 2024 في مصر، بعد زيادات ديسمبر الجديدة، بالاضافة إلى استعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

 اوبل كورسا 2024

تحتوي السيارة اوبل كورسا 2024 على باقة تجهيزات تتضمن، جنوط 17 بوصة، شاشة تعمل باللمس 7 بوصات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايا جانبية كهربائية، اضاءة LED، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، مثبت سرعة، زجاج خلفي مظلل، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، باقة من تقنيات الحماية مثل نظام الوسائد الهوائية، وفرامل ABS و EBD.

 اوبل كورسا 2024

تحتاج السيارة اوبل كورسا 2024 مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية، وذلك للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وقت الثبات 0، حيث تمتلك السيارة محركا ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر تيربو، بقوة قدرها 130 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 1200 سي سي، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 اوبل كورسا 2024

أسعار السيارة أوبل كورسا 2024 في مصر بعد زيادات ديسمبر 

 

الفئة الأولى اوبل كورسا 2024 بسعر مليون و149 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و49 ألفا و990 جنيها.

الفئة الثانية اوبل كورسا 2024 بسعر مليون و199 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و99 ألفا و990 جنيها.

 اوبل كورسا 2024
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