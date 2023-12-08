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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر

BMW X3 موديل 2024
BMW X3 موديل 2024

تقدم علامة BMW الالمانية، العديد من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، ومن ابرز هذه الطرازات هي النسخة X3 موديل 2024، والتي يتم طرحها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار BMW X3 موديل 2024 الرسمية بالسوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

BMW X3 موديل 2024 

مواصفات وتجهيزات السيارة BMW X3 موديل 2024

 

  • شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.
  • فرش جلد.
  • نوافذ كهربائية امامية وخلفية.
  • بلوتوث ومدخل AUX و USB.
  • نظام تحكم في الطاره
  • حساسات امامية.
  • كاميرا.
  • مقاعد ذات تحكم كهربائي.
BMW X3 موديل 2024 
  • زر ايقاف وتشغيل المحرك.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • كاميرا خلفية وحساسات ركن.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • مثبت سرعة.
  • انذار.
  • جنوط رياضية.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مصابيح ضباب.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
BMW X3 موديل 2024 
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة
  • وسائد هوائية للحماية.
  • زمن تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 6.6 ثانية.
  • محرك تيربو سعة 2000 سي سي.
  • قوة 252 حصان.
  • عزم دوران 350 نيوتن متر.
  • ناقل حركة 8 غيار أوتوماتيك.
  • سرعة قصوى تصل إلى 235 كيلوتر في الساعة.
BMW X3 موديل 2024 

اسعار BMW X3 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

تقدم السيارة BMW X3 موديل 2024 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 3 مليون و800 الف جنيه.

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