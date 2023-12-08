سعر تويوتا كورولا 2023 بعد الأوفر برايس

تباع السيارة تويوتا كورولا فئة COMFORT موديل 2024، بسعر رسمي يبلغ 990 الف جنيه، ولكنها ظرهت للبيع عبر الانترنت بحالة الزيرو، بواسطة احد الصفحات الالكترونية، بعد ان وصل سعرها إلى مليون و370 الف جنيه، إلى جانب انتمائها لموديلات 2023.

ويعني ذلك أن السيارة تباع بـ"أوفر برايس" يقدر بـ 380 الف جنيه، ويستخدم بعض التجار والموزعين هذا المفهوم، مقابل التسليم الفوري، ودون الحاجة لانتظار قوائم الحجز، وقد يختلف من مكان لاخر.

تويوتا كورولا 2023

تباع السيارة تويوتا كورولا 2023 بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، مع طلاء باللون الفضي، وتقدم السيارة بعدد من التجهيزات الاساسية ومنها، مكيف هواء، ريموت كنترول، تحكم مرايات كهربائية، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، مع زجاج مظلل بالناحية الخلفية، ومصابيح ضباب، وانذار مانع للسرقة.

تويوتا كورولا 2023

وتضم السيارة تويوتا كورولا 2023 قفل مركزي للابواب، نظام تحكم طارة، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن خلفية، وسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، جنوط رياضية.

تويوتا كورولا 2023

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كورولا 2023

وتأتي السيارة تويوتا كورولا 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 120 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT، مع سرعة قصوى تصل لـ 189 كم/س، واستهلاك وقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/س في غضون 12 ثانية.