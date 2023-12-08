أخبار السيارات |أحدث أسعار MG موديل 2023.. هيونداي توسان "بحالة الزيرو" بهذا السعر.. أرخص سيارة تقدمها أوبل وستروين اعرف سعرهما

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أرخص هاتشباك "زيرو" تقدمها ستروين بعد الاسعار الجديدة .. صور
على الرغم من زيادة اسعار السيارة ستروين C3، إلى انها تظل الارخص بين ظرازات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث شهدت تلك النسخة زيادة رسمية إجمالية قدرها 20 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة.
هيونداي توسان 2023 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها
تعتبر هيونداي توسان من اشهر السيارات الرياضية بالشارع المصري، والتي ظهرت للبيع عبر الانترنت بحالة الزيرو، بعد أن كشفت عنها إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تنتمي هذه النسخة إلى إصدارات الفئة الثانية، مع موديلات 2023.
سيارة عائلية يابانية بـ 7 مقاعد .. للبيع بهذا السعر
تقدم شركات تصنيع السيارات اليابانية، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، سواء من فئة الـ SUV أو الكروس اوفر، بالاضافة إلى طرازات الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد والتي تحظى بشعبية كبيرة.
أحدث أسعار MG موديل 2023 في مصر
شهدت أسعار طرازات سيارة MG المقدمة في السوق المصري، زيادات سعرية جديدة مع بداية ديسمبر الجاري 2023، ومن بين هذه الاصدارات النسخة ام جي، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة اجمالية بلغت 30 ألف جنيه، ونفس القيمة للسيارة ام جي 6، والتي تتوافر بالفئة الثانية والثالثة.
سيارة كسر زيرو 2023 بأقل سعر في مصر
ظهرت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات الالكترونية الشهيرة المتخصصة في هذا الامر، حيث تباع هذه النسخة تحت حالة "كسر الزيرو"، وبمعنى الفبريكا من الداخل والخارج.
زيادة 100 ألف جنيه.. أسعار أوبل كورسا 2024 الأرخص في مصر
شهدت السيارة أوبل كورسا 2024 زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر ديسمبر، حيث ارتفعت جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، بقيمة اجمالية قدرها 100 الف جنيه، وعلى الرغم من تلك الزيادة، تبقى هذه النسخة أرخص إصدارات العلامة التجارية الألمانية في مصر.
أغلى سيارة اوبل في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟
شهدت السيارة اوبل موكا 2024 زيادة سعرية جديدة قدرها 100 الف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد هذه السيارة هي ارغلى طرازات علامة اوبل الالمانية في مصر، حيث تبدأ اسعارها رسميًا من مليون و419 ألف و990 جنيه.