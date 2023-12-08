أخبار السيارات |أحدث أسعار MG موديل 2023.. هيونداي توسان "بحالة الزيرو" بهذا السعر.. أرخص سيارة تقدمها أوبل وستروين اعرف سعرهما

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

على الرغم من زيادة اسعار السيارة ستروين C3، إلى انها تظل الارخص بين ظرازات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث شهدت تلك النسخة زيادة رسمية إجمالية قدرها 20 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة.

تعتبر هيونداي توسان من اشهر السيارات الرياضية بالشارع المصري، والتي ظهرت للبيع عبر الانترنت بحالة الزيرو، بعد أن كشفت عنها إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تنتمي هذه النسخة إلى إصدارات الفئة الثانية، مع موديلات 2023.

تقدم شركات تصنيع السيارات اليابانية، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، سواء من فئة الـ SUV أو الكروس اوفر، بالاضافة إلى طرازات الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد والتي تحظى بشعبية كبيرة.

شهدت أسعار طرازات سيارة MG المقدمة في السوق المصري، زيادات سعرية جديدة مع بداية ديسمبر الجاري 2023، ومن بين هذه الاصدارات النسخة ام جي، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة اجمالية بلغت 30 ألف جنيه، ونفس القيمة للسيارة ام جي 6، والتي تتوافر بالفئة الثانية والثالثة.

ظهرت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات الالكترونية الشهيرة المتخصصة في هذا الامر، حيث تباع هذه النسخة تحت حالة "كسر الزيرو"، وبمعنى الفبريكا من الداخل والخارج.

شهدت السيارة أوبل كورسا 2024 زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر ديسمبر، حيث ارتفعت جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، بقيمة اجمالية قدرها 100 الف جنيه، وعلى الرغم من تلك الزيادة، تبقى هذه النسخة أرخص إصدارات العلامة التجارية الألمانية في مصر.

شهدت السيارة اوبل موكا 2024 زيادة سعرية جديدة قدرها 100 الف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد هذه السيارة هي ارغلى طرازات علامة اوبل الالمانية في مصر، حيث تبدأ اسعارها رسميًا من مليون و419 ألف و990 جنيه.