هيونداي توسان 2023 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

تعتبر هيونداي توسان من اشهر السيارات الرياضية بالشارع المصري، والتي ظهرت للبيع عبر الانترنت بحالة الزيرو، بعد أن كشفت عنها إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تنتمي هذه النسخة إلى إصدارات الفئة الثانية، مع موديلات 2023.

تضم السيارة هيونداي توسان 2023 من الداخل، شاشة تعمل باللمس صغيرة الحجم، مع نظام التحكم في المناخ، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية، مع مسند يد، ومكيف هواء خلفي، ومقاعد من القماش.

هيونداي توسان

وتحتوي السيارة هيونداي توسان 2023 على جنوط رياضية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وتضم السيارة انذار مانع للسرقة، وقل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، وزجاج خلفي مظلل، مع نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام صوتي ترفيهي.

هيونداي توسان

وتأتي السيارة هيونداي توسان 2023 بوسائد هوائية AIRBAGS للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع نظام الثبات الالكتروني، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا.

هيونداي توسان

ويمكن لمحرك السيارة انتاج 265 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 9 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وسرعة قصوى تصل لـ 200 كم/س.

هيونداي توسان

سعر السيارة هيونداي توسان 2023 حالة "الزيرو"

تباع السيارة هيونداي توسان 2023 بحالة الزيرو بعد أن ظهرت على إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ مليون و700 ألف جنيه.