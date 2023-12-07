سيارة عائلية يابانية بـ 7 مقاعد .. للبيع بهذا السعر

تقدم شركات تصنيع السيارات اليابانية، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، سواء من فئة الـ SUV أو الكروس اوفر، بالاضافة إلى طرازات الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد والتي تحظى بشعبية كبيرة.

وتعبر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023، من اشهر السيارات العائلية في مصر، حيث تتمتع بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة، مع 7 مقاعد، وباقة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، قفل مركزي.

ميتسوبيشي اكسابندر اليابانية موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 إنذار مانع للسرقة، نظام ايموبليزر، حساسات ركن، كاميرا، بلوتوث، زجاج مظلل خلفي، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة لانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بينما ترتكز على جنوط رياضية، وتأتي بواجهة ذات مظهر عصري.

ميتسوبيشي اكسابندر اليابانية موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

تسارع من 0 لـ 100 كم/س في زمن يقدر بـ 13.8 ثانية.

محرك 1500 سي سي.

القوة الاجمالية 104 حصان.

عزم الدوران 141 نيوتن متر.

ناقل سرعات 4 غيار.

جر أمامي.

سرعة قصوى 170 كيلومترا في الساعة.

استهلاك للوقود 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي اكسابندر اليابانية موديل 2023

أبعاد السيارة من الخارج

طول 4475 مم.

عرض 1750 مم.

ارتفاع 1700 مم.

ميتسوبيشي اكسابندر اليابانية موديل 2023

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 الرسمية في مصر

الفئة الأولى ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بقيمة قدرها 1,100,000 جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بقيمة قدرها 1,160,000 جنيه.