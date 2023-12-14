أرخص سيارة أوتوماتيك بالسوق المصري.. اعرف سعرها

تقدم شركة سوزوكي اليابانية السيارة الشهيرة اسبريسو، والتي استطاعت أن تقتنص لقب أرخص سيارة في مصر، حيث تم طرحها محليًا عبر ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 سرعات وتصميم الهاتشباك، ولكن تعزز السيارة من تواجدها بعد طرحها بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.
وتمكنت السيارة سوزوكي اسبريسو أن تكتسب شعبية كبيرة في مصر، نسبة إلى تصميم الهاتشباك والذي يجمع بين الطابع الرياضي، مع باقة من التجهيزات ابرزها مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي أمامي، ونظام صوتي ترفيهي، مع وسائد هوائية ثنائية بالناحية الامامية للحماية.
وتضم السيارة سوزوكي اسبريسو فرامل مانعة للانغلاق abs، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، مع عجلات 13 بوصة، وتضم حساسات ركن، ومن الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها نحو 7 بوصة، وبلوتوث.
وتتوافر السيارة "اسبريسو" 2024 بناقل حركة أوتوماتيك إلى جانب فئة المانيوال، مع محرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 67 حصان، و90 نيوتن متر من عزم الدوران، مع استهلاك للوقود بنسبة 5.4 لترات لكل 100 كيلومتر.
ابعاد السيارة "اسبريسو" 2024
- طول كلي 3565 مم.
- عرض كلي 1.520 مم.
- الطول الكلي لقاعدة العجلات 2.380 مم.
- ارتفاع السيارة 1.565 مم.
- ارتفاع السيارة عن الارض 180 مم.
- سعة تخزين خلفية 239 لتر.
اسعار السيارة سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك
تقدم السيارة "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 525.900 جنيه.