أرخص سيارة أوتوماتيك بالسوق المصري.. اعرف سعرها

تقدم شركة سوزوكي اليابانية السيارة الشهيرة اسبريسو، والتي استطاعت أن تقتنص لقب أرخص سيارة في مصر، حيث تم طرحها محليًا عبر ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 سرعات وتصميم الهاتشباك، ولكن تعزز السيارة من تواجدها بعد طرحها بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

وتمكنت السيارة سوزوكي اسبريسو أن تكتسب شعبية كبيرة في مصر، نسبة إلى تصميم الهاتشباك والذي يجمع بين الطابع الرياضي، مع باقة من التجهيزات ابرزها مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي أمامي، ونظام صوتي ترفيهي، مع وسائد هوائية ثنائية بالناحية الامامية للحماية.

سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

وتضم السيارة سوزوكي اسبريسو فرامل مانعة للانغلاق abs، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، مع عجلات 13 بوصة، وتضم حساسات ركن، ومن الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها نحو 7 بوصة، وبلوتوث.

سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

وتتوافر السيارة "اسبريسو" 2024 بناقل حركة أوتوماتيك إلى جانب فئة المانيوال، مع محرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 67 حصان، و90 نيوتن متر من عزم الدوران، مع استهلاك للوقود بنسبة 5.4 لترات لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

ابعاد السيارة "اسبريسو" 2024

طول كلي 3565 مم.

عرض كلي 1.520 مم.

الطول الكلي لقاعدة العجلات 2.380 مم.

ارتفاع السيارة 1.565 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 180 مم.

سعة تخزين خلفية 239 لتر.

سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

اسعار السيارة سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

تقدم السيارة "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 525.900 جنيه.