عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة أوتوماتيك بالسوق المصري.. اعرف سعرها

سوزوكي اسبريسو 2024
سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

تقدم شركة سوزوكي اليابانية السيارة الشهيرة اسبريسو، والتي استطاعت أن تقتنص لقب أرخص سيارة في مصر، حيث تم طرحها محليًا عبر ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 سرعات وتصميم الهاتشباك، ولكن تعزز السيارة من تواجدها بعد طرحها بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

أرخص سيارة .. بيجو 301 موديل 2024 بهذه الأسعار

"جاك j7" تكسر المليون للمرة الأولى .. سعر أرخص سيارة

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. اعرف الأسعار

بعد الأسعار الجديدة.. ما هي أرخص سيارة تقدمها MG في مصر؟

سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

وتمكنت السيارة سوزوكي اسبريسو أن تكتسب شعبية كبيرة في مصر، نسبة إلى تصميم الهاتشباك والذي يجمع بين الطابع الرياضي، مع باقة من التجهيزات ابرزها مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي أمامي، ونظام صوتي ترفيهي، مع وسائد هوائية ثنائية بالناحية الامامية للحماية.

سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

وتضم السيارة سوزوكي اسبريسو فرامل مانعة للانغلاق abs، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، مع عجلات 13 بوصة، وتضم حساسات ركن، ومن الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها نحو 7 بوصة، وبلوتوث.

سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

وتتوافر السيارة "اسبريسو" 2024 بناقل حركة أوتوماتيك إلى جانب فئة المانيوال، مع محرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 67 حصان، و90 نيوتن متر من عزم الدوران، مع استهلاك للوقود بنسبة 5.4 لترات لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

ابعاد السيارة "اسبريسو" 2024

 

  • طول كلي 3565 مم.
  • عرض كلي 1.520 مم.
  • الطول الكلي لقاعدة العجلات 2.380 مم.
  • ارتفاع السيارة 1.565 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 180 مم.
  • سعة تخزين خلفية 239 لتر.
سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

اسعار السيارة سوزوكي "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك

 

تقدم السيارة "اسبريسو" 2024 أوتوماتيك في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 525.900 جنيه.

سيارة سوزوكي سوزوكي اليابانية أسعار السيارة سوزوكي اسبريسو سوزوكي اسبريسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

موضوعات متعلقة

ماذا يقدم الصانع الصيني في معرض الرياض ؟ .. سيارات تخطف الأنظار

أرخص سيارة .. بيجو 301 موديل 2024 بهذه الأسعار

فورد موستانج الكهربائية 2023 للبيع في مصر . كم سعرها؟

هيونداي تقدم سوناتا "فيس ليفت" 2024 .. بـ 885 ألف جنيه

شيفروليه اوبترا أوتوماتيك كسر زيرو بهذا السعر.. صور

150 ألف جنيه.. أسعار جيتور 2024 بعد زيادات ديسمبر

الأسد الفرنسي.. أسعار بيجو 5008 الجديدة بعد زيادات ديسمبر.. صور

"جاك j7" تكسر المليون للمرة الأولى .. سعر أرخص سيارة

ترشيحاتنا

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الصحة العالمية: 88 دولة لا تحمي أطفالها من السجائر الإلكترونية

بيان عاجل من أمريكا بشأن هدنة جديدة في غزة

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

نتنياهو يشكو مصطفى بكري.. والأخير يعلق: لو شفته هضربه بالنار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل محاولة قـ.ـتل أرملة وائل الإبراشي.. من الجاني وما السبب؟

انكماش وشيخوخة| تأثير صادم للتدخين على صحة الدماغ .. وهذه فائدة الإقلاع

تصدرت التريند.. طريقة عمل طاقية السلطان

الرئة البيضاء .. مرض جديد يتفشى في الصين| اعرف الأسباب

فيديو

أسقطوهم كالذباب.. القـ.سام تصطاد 3 دبابات ميركافا و10 من قوات الاحـ.تلال

تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

8 كيلو سكر للأسرة.. قرار عاجل من التموين لحل الأزمة فورا

«خد اسمي».. أحمد حلمي يتحدث عن شقيقه الراحل وينهار «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ