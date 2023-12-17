أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات وأسعار

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الخيارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميمات الهيكلية، أو العلامات التجارية، أو من ناحية التقنيات الفنية، ومنها الطرازات التي تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى سعرها المناسب مقارنة ببعض السيارات الاخرى.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في مصر

ارخص 5 سيارات أوتوماتيك

1 - سوزوكي اسبريسو

تضم سوزوكي اسبريسو محرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 67 حصان، و90 نيوتن متر من عزم الدوران، مع استهلاك للوقود بنسبة 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، واخر يدوي أيضا.

وتضم السيارة سوزوكي اسبريسو برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، مع عجلات 13 بوصة، وتضم حساسات ركن، ومن الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها نحو 7 بوصة، وبلوتوث، فرامل مانعة للانغلاق abs، وسنتر لوك.

يبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 أوتوماتيك في السوق المصري نحو 525.900 جنيه.

ارخص 5 سيارات أوتوماتيك

2 - شيفروليه اوبترا

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية 110 حصان، و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، و ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وبهذه القدرات يمكن للسيارة الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية.

وتضم السيارة نظام ترفيهي صوتي مع مدخل AUX، بالإضافة إلى مخرج USB، وزجاج خلفي ملون، و عجلة قيادة باور، مكيف هواء، انذار مانع للسرقة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ريموت كنترول للتحكم عن بعد، سنتر لوك، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية.

يبلغ سعر السيارة شيفروليه اوبترا الرسمي موديل 2023 نحو 541.500 جنيه.

ارخص 5 سيارات أوتوماتيك

3 - بروتون ساجا

تضم السيارة بروتون ساجا محرك رباعي الاسطوانات 1300 سي سي، بقوة 95 حصان، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات مكون من 4 سرعات، وتضم السيارة نوافذ امامية وخلفية كهربائية، ريموت كنترول، سنتر لوك، مكيف هواء، عجلة قيادة باور، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي.

بالاضافة إلى جنوط، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، انذار، كاميرا وحساسات ركن، وسائد هوائية أمامية بعدد 2، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

يتراوح السعر الرسمي للسيارة بين 430 الف و465 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات أوتوماتيك

4 - بي واي دي F3

تحتوي بي واي دي F3 على مرايات جانبية كهربائية التحكم، عدادات LED، واضاءة نهارية LED، مع عواكس اضاءة خلفية، و مكيف هواء، سنتر لوك، باور، زجاج كهربائي، مدخل AUX و USB، راديو CD، و جنوط رياضية 15 بوصة، وسائد هوائية، عجلة قيادة باور، نظام صوتي ترفيهي.

زودت السيارة بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء 6 غيار، مع قوة اجمالية للمحرك تبلغ 108 حصان، و145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة بي واي دي F3 الفئة الثانية أوتوماتيك نحو 635 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات أوتوماتيك

5 - سوزوكي سيلاريو

تأتي السيارة سيلاريو محرك بقوة 65 حصانا، سعة 1000 سي سي، ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، يتمكن من انتاج 89 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى وجود ناقل حركة اوتوماتيكي للفئة كاملة التجهيزات.

وتحتوي السيارة على شاشة ملونة تعمل باللمس، مكيف هواء، زر تشغيل وإيقاف المحرك، عجلة قيادة متعددة الوظائف، سنتر لوك، مرايات كهربائية جانبية، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سيلاريو وفقًا لاخر سعر 489.900 جنيه، ووصل سعرها السوقي عند التسليم الفوري عند 690 الف جنيه.