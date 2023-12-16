أخبار السيارات |أرخص سيارة من رينو ..أسعار هيونداي النترا HD..شيفروليه لانوس بأفضل سعر.. وبـ 160 الف جنيه اشتري هذه السيارة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 725 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 760 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات التي تقدمها علامة هيونداي في مصر، وذلك عن فئة السيدان.

يرى البعض أن النسخة رينو تاليانت، هي السيارة البديلة للايقونة الشهيرة لوجان، بينما يراها البعض الاخر أن هذه النسخة هي الارخص سعرًا من إصدارات ميجان، حيث تأتي بملامح خارجية متقاربة بعض الشئ وخاصة من ناحية المقدمة واطلالة السيدان.

تواصل السيارة جيلي جيومتري C تعزيز تواجدها بالسوق المصري بعد طرح موديلات 2024، وتقدم السيارة محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و699.900 الف جنيه، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز السيارات التي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية المقدمة من العلامة التجارية الصينية.

استطاعت شركة بورشه عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، أن تقدم العديد من الطرازات المتنوعة والمختلفة حول العالم، بين السيدان والهاتشباك ذات المفهوم الرياضي، بالاضافة إلى سيارات الـ SUV الشهيرة ومن أبرزها النسخة كايين.

تعتبر السيارة اسبيرانزا A113 واحدة ابرز السيارات الشبابية في السوق المصري، والتي مازالت تقدم بسعر مناسب داخل سوق المستعمل، وتنتمي هذه النسخة إلى طرازات الهاتشباك، وتقدم جميعها بناقل سرعات مانيوال، مع باقة من التجهيزات.

ظهرت السيارة رينو ميجان موديل 2022، للبيع عبر الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، مع انتمائها لموديلات الأعلى فئة كاملة التجهيزات، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، وعداد كيلومترات بمسافة إجمالية قدرها 6.700 كيلومتر.

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس واحدة من أشهر السيارات في مصر، واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة بالشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة، بالاضافة إلى تصميم السيدان الشهير والذي يعطي مساحة داخلية تتسع لـ 5 افراد، مع سعة تخزين خلفية.

تستعد السيارة لامبورجيني أوروس للالتحاق بالخدمة الشرطية الإيطالية، كونها واحدة من اقوى السيارات الرياضية الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تضم السيارة باقة من القدرات الفنية والتقنية عالية الاداء، والتي تعطي الافضلية من ناحية الاداء القوي والتسارع.