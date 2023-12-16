عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |أرخص سيارة من رينو ..أسعار هيونداي النترا HD..شيفروليه لانوس بأفضل سعر.. وبـ 160 الف جنيه اشتري هذه السيارة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 725 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 760 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات التي تقدمها علامة هيونداي في مصر، وذلك عن فئة السيدان.

 

بديلة رينو لوجان.. أرخص سيارة سيدان تقدمها العلامة الفرنسية في مصر

يرى البعض أن النسخة رينو تاليانت، هي السيارة البديلة للايقونة الشهيرة لوجان، بينما يراها البعض الاخر أن هذه النسخة هي الارخص سعرًا من إصدارات ميجان، حيث تأتي بملامح خارجية متقاربة بعض الشئ وخاصة من ناحية المقدمة واطلالة السيدان.

 

سعر جيلي جيومتري C الكهربائية 2024 بالسوق المصري

تواصل السيارة جيلي جيومتري C تعزيز تواجدها بالسوق المصري بعد طرح موديلات 2024، وتقدم السيارة محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و699.900 الف جنيه، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز السيارات التي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية المقدمة من العلامة التجارية الصينية.

 

بورشه كايين 2023 للبيع بهذا السعر في مصر

استطاعت شركة بورشه عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، أن تقدم العديد من الطرازات المتنوعة والمختلفة حول العالم، بين السيدان والهاتشباك ذات المفهوم الرياضي، بالاضافة إلى سيارات الـ SUV الشهيرة ومن أبرزها النسخة كايين.

 

بـ 160 ألف جنيه .. اركب هذه السيارة الشبابية

تعتبر السيارة اسبيرانزا A113 واحدة ابرز السيارات الشبابية في السوق المصري، والتي مازالت تقدم بسعر مناسب داخل سوق المستعمل، وتنتمي هذه النسخة إلى طرازات الهاتشباك، وتقدم جميعها بناقل سرعات مانيوال، مع باقة من التجهيزات.

 

اركب رينو ميجان 2022 أعلى فئة "أوتوماتيك" بهذا السعر

ظهرت السيارة رينو ميجان موديل 2022، للبيع عبر الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، مع انتمائها لموديلات الأعلى فئة كاملة التجهيزات، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، وعداد كيلومترات بمسافة إجمالية قدرها 6.700 كيلومتر.

 

بأفضل سعر .. اشتري شيفروليه لانوس موديل 2012 .. صور

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس واحدة من أشهر السيارات في مصر، واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة بالشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة، بالاضافة إلى تصميم السيدان الشهير والذي يعطي مساحة داخلية تتسع لـ 5 افراد، مع سعة تخزين خلفية.

 

لامبورجيني أوروس تستعد لمهام جديدة داخل أسطول الشرطة الإيطالية|صور

تستعد السيارة لامبورجيني أوروس للالتحاق بالخدمة الشرطية الإيطالية، كونها واحدة من اقوى السيارات الرياضية الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تضم السيارة باقة من القدرات الفنية والتقنية عالية الاداء، والتي تعطي الافضلية من ناحية الاداء القوي والتسارع.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين

موضوعات متعلقة

لو موظف جديد.. دايو لانوس سعرها 190 ألف جنيه

سعر أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. وصلت المليون جنيه

لأول سنة سواقة..الحقي عربية BYD سعرها 80 ألف جنيه

سعر لكزس GX موديل 2024 في السعودية

صدق أو لا تصدق.. فيات 128 فابريكا للبيع بـ 150 ألف جنيه

1650 فتاة تشاركن بـ سباق فورمولا وان.. الاتحاد الدولي للسيارات يعزز دور المرأة في الرياضة

أخبار السيارات| اشتري شيفروليه اوبترا كسر زيرو بهذا السعر وأرخص سيارة صينية رياضية في مصر

أخبار السيارات |أرخص أوتوماتيك بالسوق المصري..أحدث أسعار شيري تيجو 8 العائلية..وتويوتا كورولا 2023 كسر زيرو بهذا السعر

ترشيحاتنا

رقم سلبي مميز لـ مانشستر سيتي مع جوارديولا

القبض على 90 ناشطًا من حماس.. جيش الاحتلال يعلن انتهاءعملياته بمستشفى كمال عدوان

بعد إصابته.. موقف زيزو من المشاركة مع الزمالك أمام ساجرادا في الكونفدرالية

قبل السفر لكأس العالم للأندية .. مانشستر سيتي يسقط في الدوري الإنجليزي

صحف عالمية: أمسية كابوسية لـ«كريم بنزيما» بعد خسارة اتحاد جدة من الأهلي

تشاد تعلن 4 دبلوماسيين سودانيين أشخاصًا غير مرغوب فيهم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

استعداد النجوم للسجادة الحمراء للفيلم السوداني وداعا جوليا .. صور

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ