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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD موديل 2024

تقدم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 725 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 760 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات التي تقدمها علامة هيونداي في مصر، وذلك عن فئة السيدان.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 الرسمية في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

هيونداي النترا HD موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

  • محرك 1600 سي سي.
  • 4 سلندر 121 حصان.
  • عزم دوران 156 نيوتن متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار.
  • جر امامي.
  • سرعة قصوى 182 كم/س.
  • تستغرق 11.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.
  • استهلاك وقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
هيونداي النترا HD موديل 2024

قياسات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 

  • الطول الكلي 4505 مم.
  • العرض الكلي 1541 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1490 مم.
  • ارتفاع السيارة ومستوى الخلوص 160 مم.
  • مساحة حقيبة التخزين 402 لتر.
  • مساحة خزان الوقود 53 لتر.
  • طول كلي لقاعدة العجلات يبلغ 2650 مم.
هيونداي النترا HD موديل 2024

أسعار هيونداي النترا HD 2024 الرسمية في مصر

 

الفئة الاولى GL TINTED GLASS موديل 2024 أوتوماتيك بسعر 725,000 جنيه.

الفئة الثانية GL SR TINTED GLASS موديل 2024 أوتوماتيك بسعر 735,000 جنيه.

الفئة الثالثة GL DAB ABS TINTED GLASS موديل 2024 أوتوماتيك بسعر 750,000 جنيه.

الفئة الرابعة GLASS HIGHLINE TINTED موديل 2024 أوتوماتيك بسعر 760,000 جنيه.

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