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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن IONIQ 5 N الكهربائية الجديدة.. صور

هيونداي IONIQ 5 N
هيونداي IONIQ 5 N الكهربائية الجديدة

استطاعت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تعزز من تواجدها داخل اسواق السيارات المختلفة، بعد طرح باقة متنوعة من الطرازات، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو فئة الهاتشباك الشهيرة، إلى جانب ما تقدمخ هيونداي من تقنيات فنية وتجهيزات متنوعة.

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هيونداي تكشف عن IONIQ 5 N الكهربائية الجديدة

هيونداي IONIQ 5 N الكهربائية الجديدة

وتواصل هيونداي من تعزيز تواجدها في مجال السيارات، بعد أن كشفت النقاب على نسختها الجديدة IONIQ 5 N، والتي تأتي بقدرات فنية تعتمد على الطاقة الكهربائية، حيث دعمت بمحركين كهربائيين، بقوة قدرها 448 كيلووات اي ما يعادل 609 حصان، و478 كيلووات 650 حصان تصل لفترة قصيرة.

هيونداي IONIQ 5 N الكهربائية الجديدة

وتأتي السيارة هيونداي IONIQ 5 N ببطارية سعة 84 كيلووات في الساعة، يمكنها توفير مدى للسير يبلغ 450 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها هذه النسخة، يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.5 ثانية، وسرعة قصوى تقدر بـ 260 كيلومتر في الساعة.

هيونداي IONIQ 5 N الكهربائية الجديدة

وتظهر السيارة هيونداي IONIQ 5 N مقدمة تتسم بالشراسة مع مصابيح حادة الشكل، بالاضافة إلى اضاءة LED، وصادم أمامي متعدد المقاطع يجمع بين الاسود واللون الاصلي للسيارة مع لسمات حمراء، وحساسات حركة أمامية وخلفية.

هيونداي IONIQ 5 N الكهربائية الجديدة

وتضم هيونداي IONIQ 5 N من الداخل شاشة كبيرة متصل بلوحة البيانات الخاصة بقائد المركبة، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء اوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، كاميرا للمتابعة، باقة من تقنيات الحماية ووسائل مساعدة قائد المركبة.

هيونداي IONIQ 5 N الكهربائية الجديدة
هيونداي IONIQ Ioniq 5 N IONIQ 5 N الكهربائية الجديدة هيونداي IONIQ 5 N

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