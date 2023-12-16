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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأفضل سعر .. اشتري شيفروليه لانوس موديل 2012 .. صور

شيفروليه لانوس 2011
شيفروليه لانوس 2011

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس واحدة من أشهر السيارات في مصر، واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة بالشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة، بالاضافة إلى تصميم السيدان الشهير والذي يعطي مساحة داخلية تتسع لـ 5 افراد، مع سعة تخزين خلفية.

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شيفروليه لانوس 2011 

وظهرت السيارة شيفروليه لانوس موديل 2011، للبيع على الانترنت بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 158 ألف كيلومتر، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل، بينما حصلت على إعادة طلاء للهيكل الخارجي عدا السقف.

شيفروليه لانوس 2011 

وتضم السيارة شيفروليه لانوس اطارات وبطارية كلاهما جديد، بالاضافة إلى اجراء كافة الصيانات الدورية التي تتعلق بالسيارة، مع وجود نظام صوتي ترفيهي داخلي راديو كاسيت، ومكيف هواء يدوي التحكم ويعمل بكفاءة عالية.

شيفروليه لانوس 2011 

تأتي السيارة بجنوط قياس 13 بوصة، ومصابيح حادة الشكل، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 86 حصانا، و132 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى اعتماد السيارة على ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيفروليه لانوس 2011 

سعر السيارة شيفروليه لانوس 2011 

 

ظهرت السيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر يبلغ 190 الف جنيه وهو افضل سعر لهذه النسخة، والتي وصلت في بعض الحالات إلى 230 الف جنيه.

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