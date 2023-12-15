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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كسر الزيرو .. اركب شيفروليه أوبترا 2023 «أعلى فئة»

شيفروليه اوبترا 2023
شيفروليه اوبترا 2023

ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا 2023 للبيع عبر الإنترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بعد مسافة إجمالية قطعتها هذه النسخة قدرها 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيز، مع حالة الفبريكا من الداخل والخارج.

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وتأتي السيارة شيفروليه أوبترا 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 غيارات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، وقوة اجمالية قدرها 110 حصان، بالإضافة إلى 146 نيوتن متر من عزم الدوران.

شيفروليه اوبترا 2023

وتأتي السيارة شيفروليه اوبترا 2023 بسرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وزمن تسارع مدته 13.2 ثانية وصولاً إلى سرعة 100 كم/س من نقطة الثبات 0.

شيفروليه اوبترا 2023

وزودت السيارة شيفروليه اوبترا 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعدد من التجهيزات ومنها، زجاج خلفي مظلل، ونوافذ كهربائية، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، ريموت كنترول، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن، فتحة سقف كهربائية.

شيفروليه اوبترا 2023

وتضم السيارة شيفروليه اوبترا 2023 عجلة قيادة تدعم العديد من أوامر التحكم، بالإضافة إلى قفل مركزي، وسائد هوائية أمامية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر المانع للسرقة.

شيفروليه اوبترا 2023

سعر السيارة شيفروليه اوبترا 2023 كسر زيرو

 

ظهرت السيارة للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة بسعر يبلغ 740 ألف جنيه قابل للتفاوض.

شيفروليه اوبترا 2023
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