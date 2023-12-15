كيا سيلتوس 2023 كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

ظهرت السيارة كيا سيلتوس موديل 2023، للبيع على الانترنت بحالة كسر الزيرو، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر، وهي تنتمي هذه الفئة إلى موديلات 2023، مع اعتماها على تصميم خارجي من فئة الـ SUV الرياضية الشهيرة.

وتباع السيارة كيا سيلتوس 2023 بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تأتي بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع طلاء باللون الرمادي، ومواصفات خليجية، وتضم السيارة فتحة سقف كهربائية، وحساسات حركة أمامية وخلفية، بالاضافة إلى كاميرا للمتابعة 360 درجة، وزجاج خلفي مظلل.

كيا سيلتوس 2023

وتحتوي السيارة كيا سيلتوس 2023 على شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، ونظام صوتي ترفيهي، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى مكيف هواء، خاصية التحكم الكهربائي في وضع الجلوس.

كيا سيلتوس 2023

وتأتي السيارة كيا سيلتوس 2023 بعدد من وسائل الحماية ومنها، فرامل مانعة للانغلاق، وسائد هوائية للحماية، برنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، الثبات الالكتروني، مثبت سرعة، بالاضافة إلى مانع السرقة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر الايقاف والتشغيل.

كيا سيلتوس 2023

وتستمد كيا سيلتوس 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

كيا سيلتوس 2023

سعر السيارة كيا سيلتوس 2023

تباع السيارة كيا سيلتوس 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة كسر الزيرو، بعد أن ظهرت على احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وبسعر يبلغ مليون و500 الف جنيه.