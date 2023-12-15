عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سيلتوس 2023 كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

كيا سيلتوس 2023
كيا سيلتوس 2023

ظهرت السيارة كيا سيلتوس موديل 2023، للبيع على الانترنت بحالة كسر الزيرو، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر، وهي تنتمي هذه الفئة إلى موديلات 2023، مع اعتماها على تصميم خارجي من فئة الـ SUV الرياضية الشهيرة.

كيا سبورتاج توب لاين 2023 بهذا السعر .. صور

أرخص سيارة زيرو تقدمها كيا في مصر موديل 2024.. صور

أسعار كيا جراند سيراتو 2023 في ديسمبر .. صور

كيا سبورتاج 2023 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

وتباع السيارة كيا سيلتوس 2023 بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تأتي بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع طلاء باللون الرمادي، ومواصفات خليجية، وتضم السيارة فتحة سقف كهربائية، وحساسات حركة أمامية وخلفية، بالاضافة إلى كاميرا للمتابعة 360 درجة، وزجاج خلفي مظلل.

كيا سيلتوس 2023 

وتحتوي السيارة كيا سيلتوس 2023 على شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، ونظام صوتي ترفيهي، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى مكيف هواء، خاصية التحكم الكهربائي في وضع الجلوس.

كيا سيلتوس 2023 

وتأتي السيارة كيا سيلتوس 2023 بعدد من وسائل الحماية ومنها، فرامل مانعة للانغلاق، وسائد هوائية للحماية، برنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، الثبات الالكتروني، مثبت سرعة، بالاضافة إلى مانع السرقة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر الايقاف والتشغيل.

كيا سيلتوس 2023 

وتستمد كيا سيلتوس 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

كيا سيلتوس 2023 

سعر السيارة كيا سيلتوس 2023 

 

تباع السيارة كيا سيلتوس 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة كسر الزيرو، بعد أن ظهرت على احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وبسعر يبلغ مليون و500 الف جنيه.

كيا سيلتوس 2023 
كيا سيلتوس تقنية الفيديو كيا سيلتوس 2023 السيارة كيا سيلتوس 2023 سعر السيارة كيا سيلتوس 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الراحل وائل الإبراشي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

أيمن بهجت قمر يعلن وفاة الفنان عادل أنور: ذكرياتي مرتبطة بيه

بكري: حكومة جديدة برئاسة "شخصية ثقيلة" عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

موضوعات متعلقة

سعر رينو داستر 2023 في مصر

نيسان تقدم نسختها الجديدة NOTE "فيس ليفت" بسعر يبدأ من 490 ألف جنيه

ستروين تكشف عن "بيرلنجو" 2024 الجديدة كليًا .. صور

الأسعار الجديدة لـ فورد فوكاس 2023 بالسوق المصري

بعد أسعار ديسمبر .. بيجو 408 موديل 2024 اعرف بكام ؟

أحدث أسعار شيري تيجو 8 العائلية في مصر

لم تصل للمليون.. سعر أغلى سيارة رياضية في مصر

بعد انتظار طويل.. تسلا سايبر تراك متاحة للحجز وتباع بهذه الأسعار

ترشيحاتنا

بسبب الهجمات اليمنية.. توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات

مستشار الأمن الأمريكي: نعمل مع مصر والأمم المتحدة على إدخال المساعدات لغزة

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

كهربا وتاو مهاجمان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

هواتف سيتوقف عنها تطبيق واتساب في بداية 2024.. افحص جهازك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة عمرو عبد الحق.. معلومات صادمة عن سبب رحيل رئيس نادي النصر

فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة| سعره خرافي

سبب وفاة رئيس نادي النصر.. وبهذه الطريقة تنقذ المصاب به

جمهور اتحاد جدة يخشى قاهر الكبار|الأهلي بتشكيلة الثأر ومفاجآت كولر غير متوقعة

فيديو

مفاجأة في كواليس اجتماع أحمد فتوح بمسئولي الأهلي

50 ألف دولار ومحضر| تفاصيل خناقة بوسي وهشام ربيع.. فيديوجراف

مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل.. شاهد

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ