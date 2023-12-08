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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبورتاج توب لاين 2023 بهذا السعر .. صور

كيا سبورتاج 2023
كيا سبورتاج 2023

اكتسبت السيارة كيا سبورتاج شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، حيث تعد واحدة من اقوى اصدارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، إلى جانب انتمائها إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، مع تمتعها بالعديد من القدرات والتجهيزات بحسب الفئات المقدمة.

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وظهرت السيارة كيا سبورتاج 2023 للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، حيث لم يتم ترخيصها من قبل، أو قطعها لأي عدد من الكيلومترات، بالاضافة إلى مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، ولعل من ابرز ما يميز هذه النسخة، انتمائها إلى فئة توب لاين.

كيا سبورتاج 2023 

وتضم السيارة كيا سبورتاج 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عدد من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس، فتحة سقف بانوراما كهربائية، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لتسهيل الدخول والخروج من السيارة بدون مفتاح، ونظام الركن الذكي، مع مرايات جانبية ضم.

كيا سبورتاج 2023 

وتحتوي السيارة كيا سبورتاج على عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، مع امكانية دعم الكثير من اوامر التحكم، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، وأمامية، وكاميرا، وقفل مركزي للابواب، ومثبت سرعة، وفرش جلد للمقاعد، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى حزمة من وسائل الحماية ومنها وسائد هوائية أمامية وجانبية، وانظمة فرامل مانعة للانغلاق، والمحافظة على الثبات والتوزيع الالكتروني.

كيا سبورتاج 2023 

القدرات الفنية للسيارة 

 

  • محرك 1600 سي سي "تيربو".
  • رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • عزم اقصى للدوران 265 نيوتن متر.
  • قوة إجمالية 180 حصانا.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك.
  • 7 سرعات طراز DSG.
كيا سبورتاج 2023 

سعر السيارة كيا سبورتاج 2023 

 

تباع السيارة كيا سبورتاج على الانترنت، بحالة الزيرو بعد أن ظهرت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بقيمة سعرية قدرها 2 ميلون و250 الف جنيه.

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