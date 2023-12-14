عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا 2023 كسر زيرو.. تباع بهذا السعر

تويوتا كورولا 2023
تويوتا كورولا 2023

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 للبيع عبر الانترنت، بحالة كسر الزيرو بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها لاصدارات للفئة الرابعة.

شيفروليه اوبترا أوتوماتيك كسر زيرو بهذا السعر.. صور

سيارة كسر زيرو 2023 بأقل سعر في مصر

هيونداي I10 "أوتوماتيك" كسر زيرو للبيع .. اعرف سعرها

اركب سوزوكي ديزاير "أوتوماتيك" كسر زيرو .. بهذا السعر

وتضم السيارة تويوتا كورولا 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مرايات كهربائية جانبية، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية ضم، ريموت كنترول للتحكم، عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف، بالاضافة إلى وجود شاشة داخلية تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

 تويوتا كورولا 2023 

وتأتي السيارة تويوتا كورولا 2023 بمكيف هواء، وزجاج كهربائي بالناحية الأمامية والخلفية، مع وجود جنوط رياضية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، والذي دعم بفتحات هوائية، مع وجود مصابيح حادة الشكل بالجزء الامامي.

 تويوتا كورولا 2023 

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا 2023 على انذار مانع للسرقة، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن خلفية، وسائد هوائية أمامية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني.

 تويوتا كورولا 2023 

وتعتمد تويوتا كورولا 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 120 حصان، و154 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية وصولاً من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 تويوتا كورولا 2023 

اسعار السيارة تويوتا كورولا 2023 "كسر زيرو" 

 

تباع السيارة تويوتا كورولا 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر الانترنت تحت حالة كسر الزيرو بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وبقيمة سعرية قدرها مليون و500 الف جنيه.

 تويوتا كورولا 2023 
تويوتا كورولا تقنية الفيديو تويوتا كورولا موديل 2023 كسر زيرو كورولا 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

موضوعات متعلقة

ماذا يقدم الصانع الصيني في معرض الرياض ؟ .. سيارات تخطف الأنظار

أرخص سيارة .. بيجو 301 موديل 2024 بهذه الأسعار

فورد موستانج الكهربائية 2023 للبيع في مصر . كم سعرها؟

هيونداي تقدم سوناتا "فيس ليفت" 2024 .. بـ 885 ألف جنيه

شيفروليه اوبترا أوتوماتيك كسر زيرو بهذا السعر.. صور

150 ألف جنيه.. أسعار جيتور 2024 بعد زيادات ديسمبر

الأسد الفرنسي.. أسعار بيجو 5008 الجديدة بعد زيادات ديسمبر.. صور

"جاك j7" تكسر المليون للمرة الأولى .. سعر أرخص سيارة

ترشيحاتنا

زيلينسكي: قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي انتصار للجميع

مضاد حيوي ومطهر بالمنازل .. تحذير عاجل من 5 أدوية في الأسواق

الأردن عن اقتحام مسجد بـ جنين : تصرف يتنافى وجميع القيم الأخلاقية

نتنياهو يعطي رئيس الموساد كامل الحرية لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس.. تفاصيل

إجراء غريب من نتنياهو بشأن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس

عليها 50 درجة|إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالمدارس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئة البيضاء .. مرض جديد يتفشى في الصين| اعرف الأسباب

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

يسكن الألم ويعالج نزلات البرد.. فوائد غير متوقعة لـ النعناع

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

فيديو

8 كيلو سكر للأسرة.. قرار عاجل من التموين لحل الأزمة فورا

«خد اسمي».. أحمد حلمي يتحدث عن شقيقه الراحل وينهار «فيديوجراف»

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ