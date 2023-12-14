تويوتا كورولا 2023 كسر زيرو.. تباع بهذا السعر

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 للبيع عبر الانترنت، بحالة كسر الزيرو بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها لاصدارات للفئة الرابعة.

وتضم السيارة تويوتا كورولا 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مرايات كهربائية جانبية، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية ضم، ريموت كنترول للتحكم، عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف، بالاضافة إلى وجود شاشة داخلية تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

تويوتا كورولا 2023

وتأتي السيارة تويوتا كورولا 2023 بمكيف هواء، وزجاج كهربائي بالناحية الأمامية والخلفية، مع وجود جنوط رياضية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، والذي دعم بفتحات هوائية، مع وجود مصابيح حادة الشكل بالجزء الامامي.

تويوتا كورولا 2023

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا 2023 على انذار مانع للسرقة، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن خلفية، وسائد هوائية أمامية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني.

تويوتا كورولا 2023

وتعتمد تويوتا كورولا 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 120 حصان، و154 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية وصولاً من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تويوتا كورولا 2023

اسعار السيارة تويوتا كورولا 2023 "كسر زيرو"

تباع السيارة تويوتا كورولا 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر الانترنت تحت حالة كسر الزيرو بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وبقيمة سعرية قدرها مليون و500 الف جنيه.