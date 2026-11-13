قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس السبت معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا
جوتيريش يطالب بخفض فوري وكبير في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
صلاح ومرموش.. علي ماهر يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027
سعر الذهب في السعودية الآن
السكة الحديد: انتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية السويس في الاتجاهين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا ويؤكد دعم مصر لوحدتها وسيادتها
رئيس حزب الغد: توجيهات الرئيس السيسي تفتح الطريق لحل أزمة الدهابة وتؤسس لمنظومة قانونية لاستغلال ثروات الجنوب
تفاؤل أمريكي بإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع كندا والمكسيك
وزير الأوقاف ينعى إمامًا وافته المنية على المنبر خلال خطبة الجمعة
أحمد العوضي يرد على اعتذار محمد رمضان: حبيبي يا حمادة تسلم
بعد تطابق نتائج فحص DNA.. العراق يتسلم جثمان النائب السابق أحمد العلواني من لبنان
الطقس غدا.. أجواء خريفية بأغلب الأنحاء يصاحبها أمطار بعدة مناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي

علي ماهر
علي ماهر
عمرو مصطفى

أعلن علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمباراة مالاوي المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

 

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من :


حراسة المرمي: مصطفى شوبير


الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.


الوسط :مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر.


الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود تريزيجيه .

 ويلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي على إستاد القاهرة اليوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

علي ماهر منتخب مصر مالاوي كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل.. وموعد بدء فصل الشتاء رسميًا

ترشيحاتنا

محكمة

المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة طالب الأكاديمية العربية في النزهة.. تفاصيل

الطفلة

ضلت الطريق برفقة والدتها| اتصال هاتفي ينهي اختفاء طفلة الـ 7 سنوات في طنطا.. القصة الكاملة

المتهمين

فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بمدينة نصر

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد