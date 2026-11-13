تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي

أعلن علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمباراة مالاوي المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.





وضم تشكيل منتخب مصر كلا من :



حراسة المرمي: مصطفى شوبير



الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.



الوسط :مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر.



الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود تريزيجيه .



ويلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي على إستاد القاهرة اليوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.