اللاعب يوسف شامل يتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم لسيف المبارزة في سويسرا

تأهل لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة يوسف شامل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة، المقامة حاليا في سويسرا خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري.

وجاء تأهل شامل عقب فوزه على الكازاخستاني كريل بروخودوف بنتيجة 15-10، في مباراة دور الـ32، ليواصل مشواره في البطولة.

وكان اللاعب المصري تأهل إلى دور الـ64 الرئيسي، بعدما حقق العلامة الكاملة في منافسات دور المجموعات أمس، بالفوز على منافسيه من الولايات المتحدة والصين وإسرائيل والنمسا وهولندا وفنلندا.

ومن المقرر أن يواجه شامل المجري جيرجلي سيكلوسي في دور الـ16، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويعد يوسف شامل من أبرز المواهب الصاعدة في سيف المبارزة المصري، وسبق له إحراز الميدالية الفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط، التي أقيمت في إيطاليا خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر الماضيين.