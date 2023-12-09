شيفروليه اوبترا أوتوماتيك كسر زيرو بهذا السعر.. صور

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا، من اشهر سيارات السيدان الاقتصادية المقدمة بالسوق المصري، وظهرت احد اصداراتها للبيع عبر الانترنت، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر فقط، واحتفاظها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

وتأتي السيارة شيفروليه اوبترا والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن طرازات 2023، مع الفئة كاملة التجهيزات حيث تضم، فتحة سقف كهربائية، نظام التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، ريموت كنترول، سنتر لوك.

شيفروليه اوبترا

وتضم السيارة شيفروليه اوبترا 2023، وسائد هوائية أمامية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي داخلي، ومقصورة ذات مساحة رحبة، مع مقدمة ذات اطلالة حادة، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب.

شيفروليه اوبترا

تستخدم السيارة شيفروليه اوبترا 2023 محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 110 حصان، و146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، مع امكانية التسارع خلال 13.2 ثانية وصولاً إلى 100 كم/س من وضع السكون 0.

شيفروليه اوبترا

سعر السيارة شيفروليه اوبترا "أوتوماتيك" كسر زيرو

ظهرت السيارة شيفروليه اوبترا 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وبسعر يبلغ 700 الف جنيه.