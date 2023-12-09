عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه اوبترا أوتوماتيك كسر زيرو بهذا السعر.. صور

شيفروليه اوبترا
شيفروليه اوبترا

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا، من اشهر سيارات السيدان الاقتصادية المقدمة بالسوق المصري، وظهرت احد اصداراتها للبيع عبر الانترنت، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر فقط، واحتفاظها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

أخبار السيارات.. أرخص سيارة تقدمها MG وكيا وسعر تويوتا كورولا 2023 ورينو داستر كسر زيرو

رينو داستر 2023 كسر زيرو 5000 كم فقط.. اعرف سعرها

هيونداي I10 "أوتوماتيك" كسر زيرو للبيع .. اعرف سعرها

تويوتا كورولا 2023 "كسر زيرو" ثاني فئة .. بهذا السعر

وتأتي السيارة شيفروليه اوبترا والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن طرازات 2023، مع الفئة كاملة التجهيزات حيث تضم، فتحة سقف كهربائية، نظام التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، ريموت كنترول، سنتر لوك.

شيفروليه اوبترا 

وتضم السيارة شيفروليه اوبترا 2023، وسائد هوائية أمامية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي داخلي، ومقصورة ذات مساحة رحبة، مع مقدمة ذات اطلالة حادة، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب.

شيفروليه اوبترا 

تستخدم السيارة شيفروليه اوبترا 2023 محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 110 حصان، و146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، مع امكانية التسارع خلال 13.2 ثانية وصولاً إلى 100 كم/س من وضع السكون 0.

شيفروليه اوبترا 

سعر السيارة شيفروليه اوبترا "أوتوماتيك" كسر زيرو

ظهرت السيارة شيفروليه اوبترا 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وبسعر يبلغ 700 الف جنيه.

شيفروليه اوبترا كسر الزيرو سعر السيارة شيفروليه اوبترا كسر زيرو أوتوماتيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

موضوعات متعلقة

الأسد الفرنسي.. أسعار بيجو 5008 الجديدة بعد زيادات ديسمبر.. صور

"جاك j7" تكسر المليون للمرة الأولى .. سعر أرخص سيارة

130 ألف جنيه.. أسعار بيجو 3008 الجديدة في مصر

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. اعرف الأسعار

سعر تويوتا كورولا 2023 بعد الأوفر برايس

بعد الأسعار الجديدة.. ما هي أرخص سيارة تقدمها MG في مصر؟

كيا سبورتاج توب لاين 2023 بهذا السعر .. صور

رينو داستر 2023 كسر زيرو 5000 كم فقط.. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

القوة الضاربة.. محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في البريميرليج

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

من هم الـ VIP.. فئات مسموح لهم بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

لتعزيز الاحتياطي| مصر تفاجئ الأسواق بصفقات قمح ضخمة بهذه الكميات

600 جنيه في شهرين.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين.. وعيار 21 مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

جون ميلتون.. كيف تناول خلق العالم في الفردوس المفقود

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

فيديو

صورة رقمية بـ 5 دولارات.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة| فيديوجراف

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ