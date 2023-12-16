اركب رينو ميجان 2022 أعلى فئة "أوتوماتيك" بهذا السعر

ظهرت السيارة رينو ميجان موديل 2022، للبيع عبر الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، مع انتمائها لموديلات الأعلى فئة كاملة التجهيزات، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، وعداد كيلومترات بمسافة إجمالية قدرها 6.700 كيلومتر.

وتأتي السيارة رينو ميجان 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت أعلى فئة ضمن محركات الـ 1600 سي سي، حيث يصدر طراز اخر من رينو سعة 1300 سي سي تيربو، ولكن يمكن لمحرك السيارة صاحبة هذا الحديث، أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

رينو ميجان 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة رينو ميجان 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، ومن خلال قدراتها الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية.

رينو ميجان 2022

وتستخدم السيارة رينو ميجان 2022 ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة CVT، وبتقنية الجر الامامي للعجلات، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر عندما تخوض السيارة مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

رينو ميجان 2022

وتضم السيارة تجهيزات تتضم حساسات ركن وكاميرا مع نظام ذكي، مرايات كهربائية ضم، مكيف هواء، فرش جلد، مثبت سرعة، جنوط رياضية، بلوتوث، نظام ترفيهي صوتي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، انذار، قفل مركزي، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج الثبات الالكتروني، وسائد هوائية، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

رينو ميجان 2022

اركب رينو ميجان 2022 اعلى فئة "أوتوماتيك" بهذا السعر

تباع السيارة رينو ميجان 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا الامر، مع مفهوم كسر الزيرو وبسعر يبلغ مليون و300 الف جنيه.