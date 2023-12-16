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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 160 ألف جنيه .. اركب هذه السيارة الشبابية

اسبيرانزا A113 موديل
اسبيرانزا A113 موديل 2008

تعتبر السيارة اسبيرانزا A113 واحدة ابرز السيارات الشبابية في السوق المصري، والتي مازالت تقدم بسعر مناسب داخل سوق المستعمل، وتنتمي هذه النسخة إلى طرازات الهاتشباك، وتقدم جميعها بناقل سرعات مانيوال، مع باقة من التجهيزات.

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وظهرت السيارة اسبيرانزا A113 تحت موديل 2008، للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وتشير البيانات الخاصة بها انها تتمتع بحالة الفبريكا من الداخل، بينما خضع الهيكل الخارجي إلى اعادة طلاء وتحديثات.

 اسبيرانزا A113 موديل 2008 

وتحتوي السيارة اسبيرانزا A113 على جنوط رياضية 14 بوصة، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومقابض للابواب بنفس لون الطلاء الخارجي، مع مفهوم رباعي الابواب وسعة تخزين خلفية مناسبة.

 اسبيرانزا A113 موديل 2008 

وتأتي السيارة اسبيرانزا A113 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعدد من التجهيزات ومنها، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وحساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة، ونظام صوتي ترفيهي، راديو كاسيت، بلوتوث، مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، فرش جلد للمقاعد.

 اسبيرانزا A113 موديل 2008 

وتضم السيارة اسبيرانزا A113 فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 87 حصان و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة.

 اسبيرانزا A113 موديل 2008 

سعر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2008 

 

تباع السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2008 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 160 الف جنيه.

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