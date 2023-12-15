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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارات صينية رياضية في مصر.. اركب جديد

ارخص سيارة رياضية
ارخص سيارة رياضية تقدمها جيلي الصينية

تعتبر GX3 PRO هي ارخص سيارة رياضية تقدمها علامة جيلي في مصر، حيث يتم طرحها من فئة واحدة، مع تصميم خارجي ينتمي للعائلة الرياضية، وباقة من التجهيزات الفنية والتقنية، وانتمائها إلى موديلات 2024.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار أرخص سيارة رياضية تقدمها جيلي الصينية في مصر، بالإضافة إلى استعراض أبرز المواصفات الفنية.

 ارخص سيارة رياضية تقدمها جيلي الصينية

تجهيزات ومواصفات السيارة جيلي GX3 PRO

 

  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • مكيف هواء.
  • ريموت تحكم.
  • شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
  • مثبت سرعة.
  • كاميرا خلفي وحساسات ركن.
  • قفل مركزي.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
 ارخص سيارة رياضية تقدمها جيلي الصينية
  • نظام صوتي ترفيهي وبلوتوث.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني.
  • اضاءة LED مع مصابيح نهارية.
  • مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.
  • محرك 1500 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة 103 حصان و140 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة أوتوماتيك CVT.
 ارخص سيارة رياضية تقدمها جيلي الصينية
  • نوع الجر "أمامي".
  • طول السيارة 4005 مم.
  • العرض الكلي 1706 مم.
  • ارتفاع السيارة 1575 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الأرض 185 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2480 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 400 لتر.
 ارخص سيارة رياضية تقدمها جيلي الصينية

سعر أرخص سيارة رياضية تقدمها جيلي الصينية في مصر 

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 779.900 جنيه.

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