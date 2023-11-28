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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بورشه باناميرا الجديدة بعد توافرها رسمياً

سعر بورشه باناميرا
سعر بورشه باناميرا

كشفت شركة بورشه الألمانية عن سياراتها الجديدة بورشه باناميرا، وتنتمي باناميرا الي فئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم متميز وجذاب ، وتحتوي علي محرك قوي .

سعر بورشه باناميرا

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تحتوي سيارة بورشه باناميرا على مقصورة داخلية متواجد بها قمرة قيادة رقمية، وبها شاشة خاصة للراكب الأمامي ، بجانب العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة .

سعر بورشه باناميرا

- محرك بورشه باناميرا :

تحصل سيارة بورشه باناميرا علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 2900 سي سي ، ينتج قوة 260 كيلووات، أي ما يعادل 353 حصان .

سعر بورشه باناميرا

وتنتج سيارة بورشه باناميرا أيضا بمحرك تيربو هجين Turbo E-Hybrid ، يخرج قوة إجمالية تصل الي 500 كيلووات، أي ما يعادل 680 حصان.

مقصورة سعر بورشه باناميرا

تمتلك بورشه باناميرا بطارية سعة 26 كيلووات/ ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مدى سير كهربائي يصل إلى 91 كم/ساعة .

- سعر بورشه باناميرا :

سعر بورشه باناميرا

يصل سعر سيارة بورشه باناميرا الي 107.800 ألف يورو ، أي ما يعادل 3 مليون و 653 ألف جنيه تقريباً .

 

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