سعر بورشه باناميرا الجديدة بعد توافرها رسمياً

كشفت شركة بورشه الألمانية عن سياراتها الجديدة بورشه باناميرا، وتنتمي باناميرا الي فئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم متميز وجذاب ، وتحتوي علي محرك قوي .

سعر بورشه باناميرا

تحتوي سيارة بورشه باناميرا على مقصورة داخلية متواجد بها قمرة قيادة رقمية، وبها شاشة خاصة للراكب الأمامي ، بجانب العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة .

سعر بورشه باناميرا

- محرك بورشه باناميرا :

تحصل سيارة بورشه باناميرا علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 2900 سي سي ، ينتج قوة 260 كيلووات، أي ما يعادل 353 حصان .

سعر بورشه باناميرا

وتنتج سيارة بورشه باناميرا أيضا بمحرك تيربو هجين Turbo E-Hybrid ، يخرج قوة إجمالية تصل الي 500 كيلووات، أي ما يعادل 680 حصان.

مقصورة سعر بورشه باناميرا

تمتلك بورشه باناميرا بطارية سعة 26 كيلووات/ ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مدى سير كهربائي يصل إلى 91 كم/ساعة .

- سعر بورشه باناميرا :

سعر بورشه باناميرا

يصل سعر سيارة بورشه باناميرا الي 107.800 ألف يورو ، أي ما يعادل 3 مليون و 653 ألف جنيه تقريباً .