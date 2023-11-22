أسعار بورشه 911 الكوبيه 2023 بمصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي جميع فئات وطرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتتوافر تلك السيارات الجديدة بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات وأثرت علي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين.

وتخضع هذه الطرازات حين يتم بيعها لأسعار إضافية " أوفر برايس " .

بورشه 911 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

- محرك بورشه 911 موديل 2023 :

بورشه 911 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

سعه خزان وقود بورشه 911 موديل 2023 يصل سعه الي 64 لتر، وتحتاج الي 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتحتوي علي علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 385 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 450 نيوتن/متر، وتصل سرعة بورشه 911 القصوى الي 293 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 4.2 ثانية .

- أبعاد بورشه 911 موديل 2023 :

بورشه 911 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تأتي سيارة بورشه 911 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4519 مم، وعرض 2024 مم، وارتفاع 1298 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2450 مم .

- أسعار بورشه 911 موديل 2023 بمصر :

بورشه 911 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

الفئة الأولي من سيارة بورشه 911 موديل 2023 تباع بسعر 5 مليون و 967 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بورشه 911 موديل 2023 تباع بسعر 6 مليون و 355 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بورشه 911 موديل 2023 تباع بسعر 6 مليون و 503 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بورشه 911 موديل 2023 تباع بسعر 6 مليون و 578 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة بورشه 911 موديل 2023 تباع بسعر 6 مليون و 971 ألف جنيه .