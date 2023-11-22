أسعار بورشه 911 الكوبيه 2023 بمصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي جميع فئات وطرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتتوافر تلك السيارات الجديدة بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات وأثرت علي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين.
وتخضع هذه الطرازات حين يتم بيعها لأسعار إضافية " أوفر برايس " .
- محرك بورشه 911 موديل 2023 :
سعه خزان وقود بورشه 911 موديل 2023 يصل سعه الي 64 لتر، وتحتاج الي 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتحتوي علي علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 385 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 450 نيوتن/متر، وتصل سرعة بورشه 911 القصوى الي 293 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 4.2 ثانية .
- أبعاد بورشه 911 موديل 2023 :
تأتي سيارة بورشه 911 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4519 مم، وعرض 2024 مم، وارتفاع 1298 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2450 مم .
- أسعار بورشه 911 موديل 2023 بمصر :
الفئة الأولي من سيارة بورشه 911 موديل 2023 تباع بسعر 5 مليون و 967 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة بورشه 911 موديل 2023 تباع بسعر 6 مليون و 355 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة بورشه 911 موديل 2023 تباع بسعر 6 مليون و 503 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة بورشه 911 موديل 2023 تباع بسعر 6 مليون و 578 ألف جنيه .
الفئة الخامسة من سيارة بورشه 911 موديل 2023 تباع بسعر 6 مليون و 971 ألف جنيه .