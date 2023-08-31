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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه كايين Turbo E-Hybrid تباع بـ 5.9 مليون جنيه

بورشه Turbo E-Hybrid
بورشه Turbo E-Hybrid الهجين الهاتشباك

كشفت شركة بروشه الألمانية التي تعمل في صناعة السيارات الرياضية ، عن طرازها الجديد بورشه Turbo E-Hybrid الرياضية الجديدة، وتعتبر سيارة بورشه Turbo E-Hybrid  هي أقوى كايين الشهيرة حتى الآن، وتنتمي بورشه Turbo E-Hybrid  الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية.

 

 بورشه Turbo E-Hybrid الهجين الهاتشباك 

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 بورشه Turbo E-Hybrid الهجين الهاتشباك 

- محرك بورشه Turbo E-Hybrid

تحصل سيارة بورشه Turbo E-Hybrid الجديدة علي قوتها من نظام دفع هجين Plug-in، ينتج قوة تبلغ 544 كيلووات، أي ما يعادل 739 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعه في 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلي 295 كم/ساعه، وتستهلك 1.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

مقصورة  بورشه Turbo E-Hybrid الهجين الهاتشباك 


بالإضافة الي أن سيارة Turbo E-Hybrid الهجين تحتوي علي بطارية سعة 25.9 كيلووات/ساعة، وهذه القوة تعطي السيارة مدي سير يصل الي 73 كم، بالشحنة الواحدة .

- سعر Turbo E-Hybrid

 بورشه Turbo E-Hybrid الهجين الهاتشباك 

تتوافر سيارة بورشه Turbo E-Hybrid الهجين الهاتشباك بسعر يبدأ من 176 ألف و324 يورو ، أي ما يعادل 5 ملايين و940 ألف جنيه مصري تقريبًا.

محرك بورشه Turbo E-Hybrid بورشه Turbo E-Hybrid كايين سيارة بورشه Turbo E-Hybrid الهجين سعر Turbo E-Hybrid Turbo E-Hybrid الهجين

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