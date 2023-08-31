بورشه كايين Turbo E-Hybrid تباع بـ 5.9 مليون جنيه

كشفت شركة بروشه الألمانية التي تعمل في صناعة السيارات الرياضية ، عن طرازها الجديد بورشه Turbo E-Hybrid الرياضية الجديدة، وتعتبر سيارة بورشه Turbo E-Hybrid هي أقوى كايين الشهيرة حتى الآن، وتنتمي بورشه Turbo E-Hybrid الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية.

بورشه Turbo E-Hybrid الهجين الهاتشباك

بورشه Turbo E-Hybrid الهجين الهاتشباك

- محرك بورشه Turbo E-Hybrid

تحصل سيارة بورشه Turbo E-Hybrid الجديدة علي قوتها من نظام دفع هجين Plug-in، ينتج قوة تبلغ 544 كيلووات، أي ما يعادل 739 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعه في 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلي 295 كم/ساعه، وتستهلك 1.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

مقصورة بورشه Turbo E-Hybrid الهجين الهاتشباك



بالإضافة الي أن سيارة Turbo E-Hybrid الهجين تحتوي علي بطارية سعة 25.9 كيلووات/ساعة، وهذه القوة تعطي السيارة مدي سير يصل الي 73 كم، بالشحنة الواحدة .

- سعر Turbo E-Hybrid

بورشه Turbo E-Hybrid الهجين الهاتشباك

تتوافر سيارة بورشه Turbo E-Hybrid الهجين الهاتشباك بسعر يبدأ من 176 ألف و324 يورو ، أي ما يعادل 5 ملايين و940 ألف جنيه مصري تقريبًا.